Нурмагомедов попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге P4P

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории pound-for-pound (P4P) после поединка с американцем Джастином Гэтжи.

«Вы должны поставить меня на первую строчку рейтинга pound-for-pound. 29:0, 13:0 в UFC. Думаю, я заслужил это. Спасибо руководству UFC», — сказал Нурмагомедов после боя.

Перед боем он занимал второе место в рейтинге

Поединок прошёл в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Российский боец провёл удушающий приём во втором раунде, а Гэтжи сдался. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи.