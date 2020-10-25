Нурмагомедов попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге P4P
- АГН «Москва»
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«Вы должны поставить меня на первую строчку рейтинга pound-for-pound. 29:0, 13:0 в UFC. Думаю, я заслужил это. Спасибо руководству UFC», — сказал Нурмагомедов после боя.
Перед боем он занимал второе место в рейтинге
Поединок прошёл в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Российский боец провёл удушающий приём во втором раунде, а Гэтжи сдался. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи.