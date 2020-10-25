«Великолепная победа и отличная карьера»: звёзды мирового спорта восхищены характером и наследием Нурмагомедова

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оказал колоссальное влияние на жизни большого количества людей. Об этом заявил менеджер Али Абдель-Азиз после победы Хабиба над Джастином Гэтжи и объявления о завершении карьеры. Экс-обладатель пояса в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер признался, что его удивило решение россиянина уйти из спорта, но заметил, что тот сделал это в правильное время. Президент UFC Дана Уайт назвал Нурмагомедова «самым жёстким парнем на планете», а боксёр Мэнни Пакьяо поздравил Хабиба с «великолепной победой».

Победа Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и его последующее объявление о завершении карьеры вызвали бурную реакцию во всём мире. Своё восхищение и благодарность за триумфальную карьеру ему выразили как коллеги, так и представители других видов спорта.

На пресс-конференции по итогам турнира президент UFC Дана Уайт восхитился характером Нурмагомедова, который победил, несмотря на то, что, казалось, он находится не в самой лучшей форме.

«Ну и ночка. Он самый жёсткий парень на планете… Его давление невероятно, он буквально наплевал на ударную мощь Гэтжи, пёр через все удары, делал всё что хотел… Затем продолжил давить и опять вышел на болевой. Закрыл и задушил соперника. Невероятно. Кстати, Хабиб по-прежнему не проиграл ни одного раунда. Знаете, казалось, всё идёт к апсету, учитывая, как россиянин отреагировал на взвешивание, как держался, когда выходил на поединок. Был будто сам не свой, тяжело дышал», — поделился впечатлениями Уайт.

Он добавил, что пока не общался с Нурмагомедовым по поводу завершения карьеры. Кроме того, промоутер рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться бойцу во время подготовки к встрече.

«После того, через что Хабиб прошёл, нам очень повезло, что мы увидели его бой. Кстати, ходят слухи, о которых я не знал, что три недели назад он попал в больницу с переломом ступни. Он никому об этом не говорил. Поэтому Нурмагомедов — один из самых жёстких парней, лучший боец pound-for-pound. Пора серьёзно задуматься над тем, что он является величайшим бойцом в истории, так как не уступает остальным кандидатам», — заключил Уайт.

В настоящий момент первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории занимает представитель полутяжёлого дивизиона Джон Джонс.

«Хочу поздравить Хабиба с выдающейся карьерой. Знаю, сегодня он дал своему отцу и миллионам фанатов повод для великой гордости за него. Пусть Бог и дальше благоволит ему на пути его», — заявил Джонс.

Триумф россиянина оценили и в команде его самого принципиального соперника Конора Макгрегора. Тренер Джон Кавана выразил уверенность в том, что его отец гордился бы им. А сам ирландец посвятил Нурмагомедову сдержанный пост.

«Хорошее выступление, Хабиб. Я буду продолжать. Ещё раз выражаю своё почтение и соболезнования тебе и твоей семье в свете того, что случилось с твоим отцом. С уважением, Макгрегоры», — написал экс-чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе.

Многие предполагали, что Нурмагомедов доведёт счёт своих побед до 30, а его последним соперником станет один из лучших бойцов промоушена Жорж Сен-Пьер. Канадец признался, что был удивлён решением россиянина, но в то же время с понимаем отнёсся к его выбору. По его мнению, Нурмагомедов оставил после себя великолепное наследие.

«Идеальный бой в идеальной карьере… Я то и дело вижу, как спортсмены берут на себя много боёв… Вот такого я бы никому не пожелал. Хабиб принял замечательное решение. У всего в жизни есть начало и конец. В жизни профессионального спортсмена — даже на элитном уровне — есть определённый период. Когда этот период истекает, а ты всё равно продолжаешь заниматься боями, тогда и начинаются проблемы», — цитирует Сен-Пьера MMAJunkie.

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В стороне от произошедшего не остался ещё один бывший оппонент Хабиба Дастин Порье, назвавший его непобедимым. Обладатель пояса в тяжёлом весе Стипе Миочич пожелал Нурмагомедову наслаждаться заслуженной пенсией, а чемпион полулёгкого дивизиона Алекс Волкановски отметил, что Нурмагомедов заслужил первую строчку в рейтинге pound-for-pound.

«Он определённо лучший боец вне зависимости от весовой категории. Поздравляю с великой карьерой», — написал Волкановски.

Триумф Нурмагомедова и его уход из спорта никого не оставили равнодушным. Английский боец Даррен Тилл признался, что эмоционально отреагировал на заявление бойца, пообещавшего матери не возвращаться в октагон.

«Расчувствовался при просмотре. Ух! Хабиб проявляет уважение к матери и держит своё слово. Вот это мужик! Он безусловно входит в пятёрку лучших бойцов ММА. Счастья тебе после завершения карьеры», — написал Тилл.

К Хабибу обратился и бывший чемпион UFC в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях Даниэль Кормье. Оба спортсмена представляют American Kickboxing Academy (AKA) и являются близкими приятелями.

«Поздравляю величайшего чемпиона в истории UFC. Вот это карьера! Мы навеки тебе благодарны за то время, что нам удалось провести с тобой, брат. 29:0 — непобеждённый и неоспоримый», — отметил Кормье.

Были и те, кто отнёсся к заявлению Нурмагомедова о завершении карьеры со скепсисом, учитывая, что бойцы нередко делают громкие заявления, чтобы подогреть интерес к себе и будущим боям. Однако бывший боец ММА, а сейчас депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон уверен, что россиянин сдержит своё слово.

«Я не удивлён победе Хабиба, но удивлён тому, что это произошло уже во втором раунде. Предполагал, что бой продлится до конца и победителя определят судьи. Гэтжи — очень сильный боец, но Хабиб доказал, что он реально лучший в мире. Некоторые бойцы объявляют о завершении карьеры, а потом возвращаются за деньгами, принимают какие-нибудь предложения. Это не случай Хабиба, он пообещал маме, что закончит. Он лучший в своем дивизионе, ни разу не проиграл, что ему ещё нужно сделать? Хабиб уже достиг всего», — приводит слова Монсона «Спорт-Экспресс».

Нурмагомедов является одним из самых популярных спортсменов в мире и пользуется уважением за пределами ММА. Так, на его победу отреагировал чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

«Поздравляю величайшего бойца всех времён с великолепной победой и отличной карьерой. Я с большим удовольствием наблюдал за твоими выступлениями на соревнованиях. Респект!» — написал Пакьяо.

Интересно, что американские СМИ сравнили Нурмагомедова с Майклом Джорданом. Дело не только в величии обоих спортсменов, но и в том, что в 1996 году баскетболист стал чемпионом НБА в составе «Чикаго Ред Буллз» после смерти отца. Тогда Джордан также не смог сдержать эмоции и заплакал после финала.

The great ones overcame adversity to achieve glory.



(via @arielhelwani) pic.twitter.com/j7cU9aW9wn — SportsCenter (@SportsCenter) October 25, 2020

Кроме того, достижением Нурмагомедова восхитились известный комментатор ММА Джо Роган, баскетболист «Юта Джаз» Руди Гобер, канадский рестлер Сами Зейн, а также нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого с бойцом связывают дружеские отношения.

«Поздравляю, брат! Твой отец гордится тобой», — сказал футболист.

А экс-нападающий сборной Англии Дэниел Старридж сначала написал, что Хабибу остаётся одержать пару побед до звания величайшего бойца, а затем пошутил, что поторопился с предыдущим постом.

«Чёрт, предыдущий пост ужасно устарел. Счастья тебе после завершения карьеры! Желаю всего самого наилучшего в будущем, легенда», — написал Старридж.

С эмоциональным заявлением выступил и менеджер Нурмагомедова и Гэтжи Али Абдель-Азиз. Он поблагодарил организаторов боя и команды обоих бойцов и отметил значимость их противостояния.

«Сегодняшний бой был про нечто гораздо большее, чем победа или поражение. Два спортсмена реализовали своё наследие и, возможно, изменили чью-то жизнь. Эти двое показали миру, что могут соревноваться в одном из самых жестоких видов спорта на высочайшем уровне и при этом проявлять друг к другу уважение. Более достойной пары бойцов для схватки в октагоне просто не найти… Хабиб изменил жизни многих людей к лучшему. И каждый хотел бы иметь такого сына, как ты, Джастин», — уверен Абдель-Азиз.

На данный момент Нурмагомедов официально не комментировал свои планы на будущее. Однако его наставник Хавьер Мендес намекнул, что чемпион UFC пойдёт по стопам отца.

«Прощание с величайшим бойцом всех времён и новое начало для будущего великого тренера, который вместе со мной будет готовить будущих чемпионов», — заявил Мендес в Instagram.