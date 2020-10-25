Нурмагомедов признался, что обещал маме завершить карьеру после боя с Гэтжи
- Reuters
После победы Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он подчеркнул, что обещал маме, что это будет его последний бой после того, как скончался его отец.
Поединок прошёл в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Российский боец провёл удушающий приём во втором раунде, а Гэтжи сдался. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов заявил, что хотел бы уделять маме побольше времени.