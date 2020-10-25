Нурмагомедов: хотел бы уделять маме побольше времени

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал своё решение завершить профессиональную карьеру.

«Когда начинал карьеру в 2008 году, когда в 2012-м впервые выступал в UFC, многие не верили в это. Тогда у меня даже в мыслях не было, что всё это может обрушиться на мои плечи. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня осталась моя мама. Хотел бы уделять ей побольше времени», — заявил Нурмагомедов после боя.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 32-летний боец объявил о завершении карьеры.

В его активе 29 побед в 29 поединках. Его победная серия в UFC составляет 13 боёв.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.