«В теории мы все знаем, что делать против Хабиба»: эксперты — о тактике Нурмагомедова и Гэтжи в бою на турнире UFC 254

Единственное оружие Джастина Гэтжи в поединке против Хабиба Нурмагомедова — точные удары. Об этом заявил российский боец ММА Эдуард Вартанян. По его словам, действующий чемпион UFC в лёгком весе будет изматывать соперника, а затем закончит бой в третьем или четвёртом раунде. В свою очередь, Эдди Альварес отметил, что россиянин воспользуется любой возможностью, чтобы перевести соперника в партер, а Кёртис Блэйдс предположил, что американцу хватит одной ошибки, чтобы взять контроль над встречей в свои руки.

«Хабиб будет наводить хаос и мучить Гэтжи»

Поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи — одно из самых ожидаемых событий нынешнего года. И дело не только в недостатке больших соревнований на фоне пандемии, но и в том, что в октагоне сойдутся одни из лучших представителей лёгкой весовой категории.

Именно поэтому среди экспертов нет единого мнения по поводу того, останется ли пояс UFC у действующего чемпиона или достанется новому обладателю. И всё же большинство представителей мира единоборств склоняется к тому, что фаворитом противостояния является Нурмагомедов.

Экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков предположил, что в пользу россиянина говорят как его колоссальный опыт и авторитет, так и выносливость. Он не станет изменять своей тактике и, как и в предыдущих поединках, доведёт Гэтжи до изнеможения благодаря ударной технике.

«Хабиб доминирует, находится выше на две головы. Так что победить может в своём стиле: удушающим или просто забить в партере. Плюс, думаю, бой закончится во втором раунде. Обычно говорят, что первый — это разведка. Если затягивается до третьего и больше, это считается уже конкурентным поединком. Поэтому все стараются закончить именно во втором», — цитирует Минакова «Чемпионат».

При этом боец ММА Эдуард Вартанян предположил, что бой продлится дольше. По его словам, это сыграет только на руку Нурмагомедову, поскольку Гэтжи не обладает достаточным запасом выносливости.

«В связи с этим в первых двух раундах Хабиб будет давить, переводить, наводить хаос и мучить Гэтжи, чтобы нивелировать его сильную сторону, а именно точные и сильные удары с рук. Скорее всего, бой закончится досрочной победой либо в третьем, либо в четвёртом раунде техническим нокаутом или добиванием Нурмагомедова», — отметил Вартанян.

Что касается плана Гэтжи, то американец, по словам бывшего обладателя пояса Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, постарается удержать соперника в стойке. И хотя россиянин не обладает нокаутирующим ударом, это не должно стать для него проблемой.

«Не скажу, что такой вариант однозначно будет провальным для Нурмагомедова. Он за много лет карьеры тренировался и дрался со многими сильными бойцами. Да и в Дагестане качественная школа ушу-саньда, где много ударников. Хабиб не боится работать в стойке, просто он этого избегает. Его план на бой всегда строится таким образом, чтобы выиграть с минимальным для себя уроном», — приводит слова Шлеменко Sport24.

«Когда «клетка» закроется, он поймёт, что попался»

Именно поэтому многие предполагают, что у Гэтжи не будет шансов в том случае, если бой перейдёт в партер. С этой позицией согласен и боец ММА Магомед Исмаилов.

«В большинстве своём Нурмагомедов проводит тейкдауны, оттягиваясь от сетки. В партере он максимально эффективен. Лучше всего, когда Хабиб контролирует ноги и в этот же момент наносит удары руками. Или забирает переднюю руку, что он делал с Майклом Джонсоном, и также наносит ощутимые удары», — рассказал Исмаилов YouTube-каналу «Руки выше».

В том, что борьба — одна из сильнейших сторон Нурмагомедова, уверен и олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев. По его мнению, многое будет зависеть от подготовки американца, так как россиянин всегда мотивирован на победу. И хотя Гэтжи является сильнейшим ударником, сопернику будет что ему противопоставить.

«Но дагестанская борьба — номер один в мире. Хабиб ею владеет в полной мере, также он владеет навыками дзюдо. Поэтому с его борьбой никто не сравнится. Преимущество в бою у него будет. Загадывать не люблю, но хочется, чтобы Нурмагомедов выиграл уверенно, красиво и доказал, что он лучший. Главное, чтобы без травм, ведь ему ещё дальше продолжать карьеру», — сказал Хайбулаев в интервью телеканалу «Новый век».

Схожей точки зрения придерживается и американский боец Эдди Альварес. Он отметил, что чемпион UFC воспользуется любой возможностью, чтобы перевести поединок в партер, где у его соперника не будет никаких шансов.

«Я просто не вижу раскладов, при которых он не сможет утащить Гэтжи в партер. И если они там окажутся, между ними будет гигантская разница в классе. Просто огромная. Не думаю, что Джастин успел догнать Хабиба по уровню. Не знаю, есть ли у Гэтжи нужный стиль. Может ли он постоянно находиться в движении, чтобы остановить Нурмагомедова и его борьбу. Думаю, бой перейдёт в партер. И потому ставлю на Хабиба», — цитирует Альвареса Sport24 со ссылкой на BJPenn.

В свою очередь, российский тяжеловес Александр Волков, которому также предстоит провести бой на турнире UFC 254, сделал свой прогноз на основании статистики, которая свидетельствует в пользу россиянина.

«Это будет очень интересный бой. Если смотреть на статистику, конечно, Хабиб в приоритете, потому что он один из самых доминирующих бойцов UFC, не проиграл практически ни одного раунда за всю карьеру. Будем болеть за него, поддерживать и надеяться, что он также гладко пройдёт своего следующего соперника», — цитирует Волкова сайт телеканала «РЕН ТВ».

А ещё один коллега Нурмагомедова по UFC Магомед Анкалаев высмеял слова Гэтжи о том, что он заставит фанатов россиянина плакать. По его мнению, американец может быть смелым лишь за пределами октагона.

«Это просто шоу, здесь любят говорить громкие слова. Но когда «клетка» закроется, он поймёт, что попался», — уверен Анкалаев.

По словам бывшего соперника Хабиба Эла Яквинты, россиянин является сильнейшим представителем своей весовой категории. И хотя исход боя сложно предсказать, фаворитом является именно Нурмагомедов.

«Его техника отточена до совершенства, и он прекрасно умеет подстроиться под ход боя и прижать тебя к клетке. Даже если ты держишь всё под контролем и готов к попыткам перевода в партер, Хабиб вдруг начинает боксировать и работать руками. Как это было в случае с Конором Макгрегором, когда он приложил того тем ударом правой», — приводит слова Яквинты портал Blodyelbow.

«Гэтжи одержит сенсационную победу»

В то же время далеко не все уверены в победе Нурмагомедова. Так, представитель средней весовой категории Энтони Смит подчеркнул, что у Гэтжи есть полный набор качеств, чтобы остановить россиянина. Среди них он назвал борьбу и качественную работу ног, которой он может воспользоваться, если не позволит прижать себя к сетке».

«Хабиб ближе всех к непобедимости. Но если бы вам надо было создать бойца, который его побьёт, то вы бы назвали такого человека, как Джастин Гэтжи. Нурмагомедов работает не на одних проходах в ноги. Он делает всё в комплексе. Почти всегда в начале проходит в клинч и прижимает соперника к сетке. Если Джастин сможет остаться в центре октагона, то наверняка включит лоукики. Вообще, мы все в теории знаем, что нужно делать против Хабиба. Не лежи на спине и бей как следует. Только пока никто не справлялся с первой частью плана», — объяснил Смит в интервью Джеймсу Линчу.

В успехе американца уверен и его соотечественник Кёртис Блэйдс. Он не согласился с мнением тех, кто считает, что Джастину не хватит выносливости.

«Я уверен, если потребуется вырваться из партера, выносливости ему хватит, как и борцовских навыков, чтобы не давать переводить бой в партер. Вряд ли ему совсем удастся этого избежать, но в большинстве случаев Джастин сможет отбиться. А в тех случаях, когда он ничего не сможет с этим поделать и схватка перейдёт в партер, у него хватит сил перевести её обратно в стойку. Такому парню, как Гэтжи, достаточно одного шанса — и он сможет полностью изменить динамику боя. Один хороший удар, который пошатнёт Хабиба, — и Гэтжи сможет отправить его в нокаут. Думаю, он сможет расправиться с ним в поздних раундах. Может быть, в четвёртом», — приводит слова Блэйдса MMAFighting.

Бразилец Марлон Мораес также предположил, что, хотя Нурмагомедов и является фаворитом, его соперник способен преподнести сюрприз.

«Гэтжи одержит сенсационную победу. Всё будет зависеть от того, получится ли у него не позволять переводить схватку в партер. И мне кажется, что получится», — приводит слова Мораеса BJPenn.