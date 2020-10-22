Мораес считает, что Гэтжи справится с тейкдаунами Нурмагомедова

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Бразильский боец MMA Марлон Мораес поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации американца Джастина Гэтжи.
Мораес считает, что Гэтжи справится с тейкдаунами Нурмагомедова
  • Reuters

«Гэтжи совершит апсет. Всё зависит от того, сможет ли он справиться с тейкдаунами. Думаю, он справится», — приводит слова Мораеса BJPenn.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Гэтжи выразил уверенность, что выдержит полный поединок с Нурмагомедовым.

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