Мораес считает, что Гэтжи справится с тейкдаунами Нурмагомедова

Бразильский боец MMA Марлон Мораес поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации американца Джастина Гэтжи.

«Гэтжи совершит апсет. Всё зависит от того, сможет ли он справиться с тейкдаунами. Думаю, он справится», — приводит слова Мораеса BJPenn.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Гэтжи выразил уверенность, что выдержит полный поединок с Нурмагомедовым.