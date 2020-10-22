Анкалаев: когда клетка закроется, Гэтжи поймёт, что попался

Российский боец ММА Магомед Анкалаев поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.

«Гэтжи сказал, что заставит плакать фанатов Хабиба, хотя и знает, насколько они серьёзные люди? Я даже не слышал, что он так говорил. Это просто шоу, здесь любят говорить громкие слова. Но когда клетка закроется, он поймёт, что попался», — приводит слова Анкалаева «Чемпионат».

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Марлон Мораес высказал мнение, что Гэтжи справится с тейкдаунами Нурмагомедова.