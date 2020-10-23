Футболист «Спартака» Зелимхан Бакаев поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев выразил поддержку чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову перед его поединком с американцем Джастином Гэтжи.

«Салам алейкум, Хабиб. Хочу пожелать тебе удачи в предстоящей схватке. Мы здесь все болеем за тебя и переживаем. По воле Всевышнего ты выйдешь победителем из этого поединка», — заявил Бакаев в видеообращении в своём Instagram.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее сообщалось, что Пётр Ян оценил шансы Нурмагомедова в бою с Гэтжи.