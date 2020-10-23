Ян оценил шансы Нурмагомедова в бою с Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации американца Джастина Гэтжи.

«Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба. Думаю, что он передышит именно в функциональном аспекте. И после двух раундов уже будет видно. Даже, наверное, после первого раунда», — заявил Ян в интервью YouTube-каналу Арипа Ибрагимова.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Гэтжи выразил уверенность, что выдержит полный поединок с Нурмагомедовым.