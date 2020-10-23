«Я бы хотел купить вертолёт»: Нурмагомедов о роскоши, знакомстве с Роналду и масштабах своей популярности

Хабиб Нурмагомедов признался, что после травмы в 2014 году его неоднократно посещали мысли о завершении карьеры. Чтобы отогнать их, он начал тренироваться ещё усерднее. По словам чемпиона UFC в лёгком весе, сейчас он по-прежнему мотивирован и хочет доказать всем, что является лучшим бойцом мира. Спортсмен также вспомнил, о чём спросил Криштиану Роналду при знакомстве, объяснил, как ему удалось быстро выучить английский язык, и рассказал, в чём бы хотел походить на своего отца.

«Хотел задать Криштиану пару вопросов»

В преддверии поединка с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём детстве, которое прошло в дагестанском селе Кироваул, и первых шагах в спорте. Семья будущего бойца переехала туда из Сильди.

«Отец был директором совхоза. Кстати, у него высшее образование, он окончил Полтавский университет с красным дипломом. Хотя многие считали его исключительно тренером, для меня он был в первую очередь наставником, человеком, который умел думать. Сначала отец тренировал в общем зале, потом открыл зал у себя дома, там я начал заниматься боевыми искусствами. Когда мне было 12—13 лет, переехали в Махачкалу, но всегда возвращаемся в Кироваул», — рассказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.

Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле нынешнего года, что стало большим потрясением для всего мира ММА. Однако чемпион UFC в лёгком весе намерен продолжить начинания отца. В ближайшем будущем он планирует расширить спортивную школу и построить новый зал, так как, по его словам, в зале отца количество желающих заниматься единоборствами достигает 200—300 человек.

«Конечно, потенциал есть не у всех. По статистике, из 70 человек лишь пять или шесть добиваются результата. В первую очередь для этого нужно желание, а затем — дисциплина. Хорошо, что в Дагестане есть такой зал, но подобные условия появились год-полтора назад. Раньше у нас были только маты и груша, а душевая — одна на 50—70 человек», — объяснил спортсмен.

В то же время Нурмагомедов отметил, что ему комфортнее готовиться к боям в American Kickboxing Academy (AKA), так как там он может сосредоточиться на тренировках. В Дагестане же слишком много суеты и часто приходится решать другие вопросы. Сказывается и то, что на родине боец пользуется сумасшедшей популярностью. Он признался, что в начале своего пути не мог представить, каких масштабов она достигнет.

«Тогда ведь не было соцсетей, которые и делают человека популярным. Если раньше к тебе подходили только за автографом, то сейчас просят и сфотографироваться, и передать привет. У звёзд жизнь стала тяжелее. Помню, как в 2004 году на открытый чемпионат Дагестана приехал Фёдор Емельяненко. На тот момент он только выиграл титул чемпиона Pride в тяжёлом весе. Конечно, я его знал, но большинство людей даже не представляли, кто это», — пояснил Нурмагомедов.

Кумиры есть и у самого спортсмена. По его словам, он хотел встретиться с Мохаммедом Али и у него даже была такая возможность. Однако на тот момент легендарный боксёр уже болел и Нурмагомедов предпочёл его не беспокоить. Из действующих же спортсменов он близко общается с футболистами Златаном Ибрагимовчем, Каримом Бензема и Криштиану Роналду.

«Я очень хотел познакомиться с Криштиану, задать ему пару вопросов. Например, как на протяжении 17 лет он сохраняет в себе огонь и остаётся конкурентоспособным. Ведь Роналду на виду с 2003 года и в конце каждого сезона попадает в десятку лучших. Насколько я понял, дело во внутренней энергетике, желании, мотивации, дисциплине. В совокупности этих качеств», — рассказал боец.

Интересно, что для Нурмагомедова футбол, а вовсе не ММА, является спортом номер один. Он пристально следит за многими турнирами, постоянно смотрит матчи и хорошо знает историю команд и отдельных игроков.

«Он мне нравится даже больше, чем смешанные единоборства. В детстве хотел стать футболистом. Ведь в футболе не надо никого бить и ломать. Выходишь на поле и показываешь свои профессиональные навыки. Хотя это тоже очень сложный вид спорта. Никогда не устаю от просмотра матчей. А вот бои со временем стало менее интересно смотреть», — заявил он.

Что касается других преимуществ популярности, то Нурмагомедов старается чрезмерно себя не баловать. Единственный предмет роскоши, который ему бы хотелось приобрести, — вертолёт.

«Я бы хотел купить вертолёт, чтобы летать в наше горное село, где у нас строится вторая база. Потому что на машине туда ехать четыре часа. А так — сел, провёл там пару дней, вернулся обратно. Что касается более мелких прихотей, могу зайти в магазин и одеться. Это приносит мне удовольствие. Я не шопоголик, но выглядеть хорошо мне нравится», — признался Нурмагомедов.

«Уйду, как только почувствую, что пора»

В 2014 году Нурмагомедов получил травму, и ему пришлось восстанавливаться на протяжении двух лет. По его словам, в тот период у него возникали мысли о завершении карьеры. Чтобы избавиться от них, бойцу приходилось более усердно тренироваться. Поэтому после вынужденной паузы он не только не сбавил обороты, но и вернулся более сильным.

«Это у меня от отца. Он тоже постоянно тренировался. Друзья говорили, куда бы он ни поехал, у него всегда с собой была сумка. Первым делом он искал где переночевать, а потом — зал. Для меня тоже важно постоянно заниматься. Остановка в развитии может плохо для меня кончиться», — уверен Хабиб.

От Абдулманапа спортсмен рассчитывает перенять не только отношение к тренировкам, но и методику воспитания детей. По его словам, Нурмагомедов-старший ставил на первое место убеждение, на второе — личный пример, а на третье — поощрение. Дальше следовали требование и принуждение.

«Иногда я шутил: «Почему ты начал сразу с пятого пункта?» Хотя мне лично больше нравилось поощрение. Просто так он ничего не давал, нужно было заслужить хорошей оценкой в школе или помощью по дому. С этой точки зрения я бы хотел быть похожим на него, потому что детей надо воспитывать правильно. Честно говоря, сам пока не осознал, какой я отец. Но хотел бы быть строгим. Как правило, у таких родителей ребёнок добивается лучших результатов», — рассказал Нурмагомедов.

Многих удивило, что после травмы боец стал лучше говорить по-английски. По его словам, тогда он осознал, что смешанные единоборства не ограничиваются поединками в октагоне.

«Не хочу, чтобы на меня смотрели как на человека, который не может связать два слова. На реабилитации в Лас-Вегасе я какое-то время находился один и сам начал учить английский язык. Теперь у меня есть багаж, чтобы давать интервью, но надо подтянуть грамматику. Мне и самому понравилось, что я заговорил», — вспомнил Хабиб.

Согласно слухам, поступающим из окружения Нурмагомедова, бой с Гэтжи станет для него предпоследним в карьере. Однако чемпион не торопится делать такие заявления.

«Человек постепенно растрачивает свой психологический ресурс и больше не может найти мотивацию. Во мне ещё горит огонь соперничества, я хочу конкурировать, соревноваться с ведущими бойцами мира, доказывать, что на данный момент являюсь лучшим. Кроме того, необходимо себя подпитывать, потому что ты постоянно отдаёшь часть энергии, восполнить которую бывает непросто. Но всё в голове. Если позволишь себе расслабиться, то мозг не даст команду телу, организму. А тело может всё выдержать. Уйду, как только почувствую, что пора», — заключил Нурмагомедов.