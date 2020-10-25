Менеджер Нурмагомедова и Гэтжи прокомментировал исход главного боя UFC 254

Короткая ссылка
Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего обладателя временного титула американца Джастина Гэтжи, прокомментировал исход поединка между своими клиентами.
Менеджер Нурмагомедова и Гэтжи прокомментировал исход главного боя UFC 254
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«В этом поединке речь шла о чём-то большем, чем о победе или поражении. Бойцы дрались за наследие. Парни показали, что, выступая в одном из самых брутальных видов спорта на высоком уровне, можно сохранять уважение. Невозможно найти лучшую пару бойцов, деливших октагон. Я хочу поблагодарить всех вовлечённых в это дело. Спасибо Дане Уайту, он был так хорош в период пандемии. Спасибо брату Ризвану Магомедову, всем тренерам и спарринг-партнёрам. Хабиб изменил к лучшему жизни многих людей. Джастин — ты сын, которого хотел бы получить каждый. Люблю вас, ребята. Рад, что вы показали класс, горжусь вами», — написал Абдель-Азиз в Instagram.

Нурмагомедов победил Гэтжи удушающим приёмом во втором раунде, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее Шлеменко признался, что не видит смысла для возвращения Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить