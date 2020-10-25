Шлеменко: не вижу смысла для возвращения Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, о котором он объявил по окончании боя с Джастином Гэтжи.

«Всё, что он делал, всё, что у него сейчас есть, вся его карьера — это полностью заслуга его отца. Они сделали это вместе. Хабиб показал, что он стабилен, что он готов и может справляться и без отца. Он сделал сегодня лучший подарок для своего отца. У него не осталось ни одного соперника — он неоспоримый чемпион. Решение о завершении карьеры, думаю, правильно. Хабибу нужен отдых — эмоциональный в первую очередь. В этом году на него свалились большие трудности. Возвращение? Не знаю, может быть, мама попросит его вернуться. Нужно понимать, зачем возвращаться. Обычно возвращаются из-за финансовых трудностей или других вещей. Я не вижу смысла для его возвращения. Но если захочет вернуться — вообще без проблем», — заявил Шлеменко в интервью на YouTube-канале «Руки выше».

Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и непобеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях на профессиональном уровне.

Ранее Губерниев высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру.