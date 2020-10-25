Губерниев высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру
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«Хабиб сказал, что провёл свой последний бой! Непобедимый чемпион, вновь защитивший титул, уходит из UFC! Эх… Проникновенная речь, прекрасные слова нашего великого чемпиона!!! Невероятный Хабиб», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Нурмагомедов одержал 29-ю победу в 29 боях в смешанных единоборствах, защитив титул в третий раз. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.
Ранее Нурмагомедов в бою с Гэтжи проиграл второй раунд в карьере.