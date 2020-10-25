Губерниев высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Джастином Гэтжи, а также на решение россиянина завершить карьеру.

«Хабиб сказал, что провёл свой последний бой! Непобедимый чемпион, вновь защитивший титул, уходит из UFC! Эх… Проникновенная речь, прекрасные слова нашего великого чемпиона!!! Невероятный Хабиб», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Нурмагомедов одержал 29-ю победу в 29 боях в смешанных единоборствах, защитив титул в третий раз. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов в бою с Гэтжи проиграл второй раунд в карьере.