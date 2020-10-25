Нурмагомедов в бою с Гэтжи проиграл второй раунд в карьере

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Судьи поединка Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254 отдали победу в первом раунде американскому бойцу.
Нурмагомедов в бою с Гэтжи проиграл второй раунд в карьере
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

Фото судейских записок опубликовал в своём Twitter журналист Марк Раймонди. По итогам записок первый раунд остался за Гэтжи — 10:9, 9:10, 10:9.

Таким образом, Нурмагомедов проиграл лишь второй раунд в карьере. Первый раунд в карьере россиянин проиграл 6 октября 2018 года, когда судьи отдали ирландцу Конору Макгрегору третий раунд их боя.

Ранее Магомедшарипов отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедовым.

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