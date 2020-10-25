Нурмагомедов в бою с Гэтжи проиграл второй раунд в карьере
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Фото судейских записок опубликовал в своём Twitter журналист Марк Раймонди. По итогам записок первый раунд остался за Гэтжи — 10:9, 9:10, 10:9.
Two judges had Gaethje winning the first round against Khabib. #UFC254pic.twitter.com/ASdtUSOPUr— Marc Raimondi (@marc_raimondi) October 24, 2020
Таким образом, Нурмагомедов проиграл лишь второй раунд в карьере. Первый раунд в карьере россиянин проиграл 6 октября 2018 года, когда судьи отдали ирландцу Конору Макгрегору третий раунд их боя.
Ранее Магомедшарипов отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедовым.