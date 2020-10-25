Дядя Нурмагомедова заявил, что Хабибу уже не настолько интересен бой с Мейвезером
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«Ну кому деньги не нужны? Если сказать, что не нужны, то это будет непонятно. Но бой против Мейвезера — это уже не столь интересно, как было раньше. Было время, когда было интересно с ним встретиться. Чтобы Хабиб горел желанием, я такого не вижу», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
32-летний россиянин победил удушающим приёмом Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. После окончания боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее менеджер Нурмагомедова и Гэтжи прокомментировал исход главного боя UFC 254.