Дядя Нурмагомедова заявил, что Хабибу уже не настолько интересен бой с Мейвезером

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Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что поединок с американским боксёром Флойдом Мейвезером — младшим не представляет особого интереса для его племянника.
Дядя Нурмагомедова заявил, что Хабибу уже не настолько интересен бой с Мейвезером
  • Reuters

«Ну кому деньги не нужны? Если сказать, что не нужны, то это будет непонятно. Но бой против Мейвезера — это уже не столь интересно, как было раньше. Было время, когда было интересно с ним встретиться. Чтобы Хабиб горел желанием, я такого не вижу», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

32-летний россиянин победил удушающим приёмом Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. После окончания боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее менеджер Нурмагомедова и Гэтжи прокомментировал исход главного боя UFC 254.

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