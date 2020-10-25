Пакьяо: поздравляю величайшего Нурмагомедова с отличной карьерой

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Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, отреагировал на решение обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
Пакьяо: поздравляю величайшего Нурмагомедова с отличной карьерой
  • Reuters

«Поздравляю величайшего бойца Хабиба Нурмагомедова с большой победой и отличной карьерой! Было большой честью смотреть, как ты выступаешь. Уважение тебе», — написал Пакьяо в Twitter.

Нурмагомедов 24 октября на турнире UFC 254 победил Джастина Гэтжи и одержал 29-ю победу в 29 боях в смешанных единоборствах. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее Шлеменко заявил, что Нурмагомедов сделал карьеру лучше, чем Фёдор Емельяненко.

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