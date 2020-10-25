Пакьяо: поздравляю величайшего Нурмагомедова с отличной карьерой
- Reuters
«Поздравляю величайшего бойца Хабиба Нурмагомедова с большой победой и отличной карьерой! Было большой честью смотреть, как ты выступаешь. Уважение тебе», — написал Пакьяо в Twitter.
Нурмагомедов 24 октября на турнире UFC 254 победил Джастина Гэтжи и одержал 29-ю победу в 29 боях в смешанных единоборствах. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.
Ранее Шлеменко заявил, что Нурмагомедов сделал карьеру лучше, чем Фёдор Емельяненко.