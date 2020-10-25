Шлеменко: Нурмагомедов сделал карьеру лучше, чем Фёдор Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Я в шоке. Как Хабиб дрался — это настоящий шок. Он всё сделал четко, он в стойке работал на равных, даже лучше Гэтжи, не боялся, держал удар. А в борьбе всё сделал как чемпион. Насчёт решения завершить карьеру — я был к этому готов. Зачем ему драться без Абдулманапа, если они весь путь прошли вместе? Это — великая карьера. Нурмагомедов достоин того, чтобы называться одним из величайших в истории. Он сделал карьеру лучше, чем Джон Джонс, и лучше, чем Фёдор Емельяненко», — приводит слова Шлеменко NEWS.ru.

Хабиб одержал 29-ю победу в 29 боях на профессиональном уровне и в третий раз защитил чемпионский пояс. Сразу после поединка с Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее комментатор UFC Роган назвал Нурмагомедова величайшим на все времена.