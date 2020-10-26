Американский боец Диаз отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Нейт Диаз намекнул, что объявивший о завершении карьеры чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов на самом деле потерпел одно поражение.

«29:1», — написал Диаз в своём Twitter. Под единственным поражением Нурмагомедова американец, скорее всего, подразумевает ситуацию, произошедшую между ними в 2015 году. Тогда Диаз дал Нурмагомедову пощёчину и вступил в конфликт с командой россиянина.

24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Гэтжи посмотрели почти 11 млн человек в России.