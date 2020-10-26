Американский боец Диаз отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедова

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Нейт Диаз намекнул, что объявивший о завершении карьеры чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов на самом деле потерпел одно поражение.
Американский боец Диаз отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедова
  • Reuters

«29:1», — написал Диаз в своём Twitter. Под единственным поражением Нурмагомедова американец, скорее всего, подразумевает ситуацию, произошедшую между ними в 2015 году. Тогда Диаз дал Нурмагомедову пощёчину и вступил в конфликт с командой россиянина. 

24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Гэтжи посмотрели почти 11 млн человек в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить