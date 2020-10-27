Бой за наследие, баснословный гонорар и рекорд 30:0: ради чего Нурмагомедов может возобновить карьеру в UFC

По окончании турнира UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Тем не менее в истории смешанных единоборств были случаи, когда спортсмены возвращались в клетку после длительного перерыва. Что именно может заставить чемпиона в лёгком весе передумать и кто в таком случае может стать его соперником — в материале RT.

Решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру остаётся самой обсуждаемой темой в мире смешанных единоборств. По окончании UFC 254 российский чемпион признался, что обещал своей матери после сражения с Джастином Гэтжи больше не участвовать в боях, и заявил, что намерен сдержать слово. Спустя несколько часов после турнира он сказал, что планирует заняться тренерской деятельностью. Об этом стало известно из видеозаписи, опубликованной на странице его наставника Хавьера Мендеса в социальной сети.

Решение Нурмагомедова для многих стало огромным разочарованием. В сентябре спортсмен отметил 32-й день рождения и вполне мог если не выступать ещё два—три года, то как минимум провести прощальный поединок. Сам он неоднократно заявлял, что хотел бы завершить карьеру с рекордом 30:0. Однако внезапная смерть отца заставила Хабиба изменить первоначальные планы и уйти раньше положенного срока.

Тем не менее фанатам Нурмагомедова рано расстраиваться. История смешанных единоборств знает множество случаев, когда бойцы возобновляли карьеру даже после длительного перерыва. Существует вероятность, что Хабиб решит отдать дань уважения отцу и проведёт последний, 30-й бой в карьере. Правла, для этого ему нужно будет заручиться поддержкой матери.

Подобное развитие событий заметно сужает круг возможных соперников Нурмагомедова. Хабиб вряд ли будет размениваться на встречи с обычными топ-бойцами лёгкого веса и вернётся исключительно ради поединка, который имеет огромное значение для его наследия и станет важным событием в истории ММА. На данный момент лишь трое оппонентов могут гарантировать выполнение обоих условий.

Тони Фергюсон

Возможный поединок Нурмагомедова с Фергюсоном до сих пор остаётся одним из самых интригующих в мире ММА. Долгое время Тони считался единственным бойцом в мире, способным стать серьёзным испытанием для непобеждённого россиянина. Отец чемпиона Абдулманап также высоко отзывавшийся о навыках американца. Но четыре раза эта дуэль срывалась из-за травм спортсменов, а в пятый раз её проведению помешала пандемия коронавируса. Окончательно же шансы Эль Кукуя на встречу с Хабибом перечеркнул Гэтжи, расправившийся с ним на UFC 249 в мае.

Также по теме Последний полёт Орла: Нурмагомедов победил Гэтжи на UFC 254 и объявил о завершении карьеры Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи в главном поединке турнира UFC 254 в Абу-Даби. Во втором раунде россиянин...

Сейчас можно лишь гадать, как бы развивались события в том случае, если бы Фергюсон отказался от необязательного боя с Гэтжи и решил ждать схватки с Нурмагомедовым. Возможно, руководство UFC пошло бы навстречу американцу и позволило спокойно готовиться к дуэли с россиянином, или же в очередной раз лишило бы его статуса первого претендента. В любом случае, сражение Хабиба с Тони так и не состоялось, вследствие чего в мире ММА осталась ещё один неразрешённый вопрос.

При этом можно смело утверждать, что схватка между Нурмагомедовым и Фергюсоном вызвала бы серьёзный интерес у болельщиков. При этом и россиянин, и американец ранее говорили о желании сойтись в октагоне.

Но что гораздо важнее, интерес к данному противостоянию сохранялся и у руководства UFC. Так, ещё до объявления Нурмагомедова о завершении карьеры глава промоушена Дана Уайт сообщал о намерении предпринять шестую попытку устроить встречу между легковесами.

В случае возвращения, битва с Фергюсоном стала бы практически идеальным последним аккордом в карьере Нурмагомедова — если не с точки зрения ажиотажа, то как минимум в плане наследия. Хабиб получил бы возможность не только завершить многолетнее противостояние, но и доказать, что Тони никогда не представлял для него серьёзной угрозы, сняв все вопросы о том, справедливо ли его считают лучшим бойцом в истории дивизиона.

Жорж Сен-Пьер

За последние два года сражение между Нурмагомедовым и Сен-Пьером стало куда менее актуальным, но всё равно активно обсуждается. С момента последнего поединка с участием канадца прошло три года, и его возвращение в клетку казалось весьма маловероятным. Тем не менее разговоры об организации этого боя продолжались, причём говорили о нём в лагерях обоих бойцов.

Как и в битве с Фергюсоном, ключевое значение здесь имеет вопрос наследия. Россиянин и канадец считаются одними из лучших специалистов по борьбе в ММА и всерьёз рассматриваются в числе претендентов на звание величайшего бойца в истории. Таким образом, очная битва не только стала бы украшением любого карда, но и могла бы расставить все точки над «i».

Правда, с течением времени у промоушена всё меньше шансов организовать этот бой. Всё дело в возрасте Сен-Пьера, уже давно прошедшего свой пик. В мае следующего года ему исполнится 40 лет. Лишь редкие тяжеловесы могут продолжать выступать на высоком уровне в таком возрасте, чего нельзя сказать о полусредневесах.

Кроме того, Нурмагомедов отказывался переходить в смежную категорию ради боя с Сен-Пьером и изначально был готов биться исключительно в лёгком весе. Впоследствии он допустил возможность встречи в промежуточном, что стало более приемлемым вариантом для канадца, но не идеальным. Да, сам Жорж всегда говорил, что при желании может опустить вес до 70 килограммов, но ни разу в карьере не делал подобного. С учётом того, что с возрастом сгонка даётся труднее, сложно предположить, как повёл бы себя его организм.

Но даже несмотря на множество нюансов, поединок между Нурмагомедовым и Сен-Пьером наверняка стал бы одним из главных и самых ожидаемых событий года в ММА. Не стоит забывать, что в своё время канадец был невероятно популярным бойцом, а турнир UFC 129 до сих пор входит в тройку по посещаемости. За сражением между Жоржем и Джейком Шилдсом пришло понаблюдать 55 724 зрителя.

Конор Макгрегор

Однако возможные дуэли с Фергюсоном и Сен-Пьером уступают ответному поединку между Нурмагомедовым и Макгрегором. Первая схватка между бойцами стала самым большим событием в смешанных единоборствах и до сих пор удерживает рекорд по числу проданных платных трансляций (2,5 млн). Если брать в расчёт ещё и турниры по боксу, то в этом рейтинге UFC 229 занимает третье место. Выше только две схватки с участием Флойда Мейвезера-младшего — с всё тем же Конором (4,3 млн) и Мэнни Пакьяо (4,6 млн).

Также по теме В тени Нурмагомедова: как Волков и Анкалаев одержали победы на UFC 254 24 октября в Абу-Даби состоялся турнир UFC 254. Помимо главного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, шоу...

Да, некоторые скажут, что со спортивной точки зрения реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором не имеет никакого смысла. С одной стороны, они будут правы. Против ирландца говорит практически полное отсутствие соревновательной практики в последние два года и, как следствие, отсутствие серьёзных достижений. Что касается победы над Дональдом Серроне, то она скорее говорит не о силе Конора, а о слабости его визави.

Тем не менее всё может измениться уже в январе 2021-го. В начале года должен состояться второй бой между Макгрегором и Дастином Порье. Изначально спортсмены собирались подраться в полусреднем весе, но с учётом последних событий планы могут измениться. Есть вероятность, что схватка будет перенесена в лёгкую категорию и именно в ней будет разыгран вакантный титул. Триумф ирландца позволит ему не только вернуться на вершину, но и вновь привлечь внимание Нурмагомедова.

В этом случае возвращение Хабиба станет идеальным сценарием. UFC организует долгожданный реванш между двумя главными звёздами последних лет и наверняка пробьёт отметку в 3 млн по продажам платных трансляций. А Хабиб не только получит шанс одержать 30-ю победу в самом крупном бою в истории ММА, но и заработать круглую сумму. Гонорар за ответную битву с Макгрегором наверняка будет баснословным.