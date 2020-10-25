Харитонов считает, что Нурмагомедов начнёт политическую карьеру и станет главой Дагестана

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов уверен, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обязательно попробует свои силы в политике.

«Однозначно Хабиб будет продвигать себя в политическом плане. Думаю, что он будущий глава Дагестана. Завершение карьеры — это дело лично каждого. Он показал красивый и зрелищный бой, всё сделал, как я и предполагал. У каждого бойца есть свой ресурс и момент, когда он готов остановиться. В его команде есть много хороших бойцов, так что стоит ждать новой звезды, которая загорится к своему времени», — цитирует Харитонова ТАСС.

Нурмагомедов провёл 29 поединков в ММА и одержал 29 побед, из которых 13 — под эгидой UFC. В последнем бою россиянин во втором раунде удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее Сёмин назвал Нурмагомедова примером для российской молодёжи.