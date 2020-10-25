Сёмин назвал Нурмагомедова примером для российской молодёжи

Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова завершить свою спортивную карьеру.

«Нурмагомедов — большой молодец. Отлично подготовился к бою за такой короткий и тяжёлый период. Показал, что является уникальным спортсменом. Жаль, что Хабиб заканчивает свою карьеру, но это его решение. Наверное, он — пример для нашей сегодняшней молодёжи, которая стремится добиваться высоких результатов в футболе и прочих видах спорта. Хабибу это удалось. Он — пример стойкости и трудолюбия. Хабиб проделывал невероятную тренировочную работу: бегал в горах, выдерживал любые нагрузки, которые давал ему отец, и достиг больших результатов. Он безмерно верил тренеру, а тренером всегда был отец. Ещё один немаловажный момент — человеческий. Он и по сей день очень переживает, что его отца не было на этом бое. Это говорит о том, что он внутренне очень сильный человек. Мы горды за спортсмена, который представляет нашу страну», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Также футбольный тренер признался, что удивился решению Нурмагомедова завершить карьеру.

«Его решение о завершении карьеры меня очень сильно удивило. Но он держит слово, которое дал своей матери. Хабиб сказал, Хабиб сделал и сделал это в замечательном бою», — добавил Сёмин.

Нурмагомедов победил Гэтжи 24 октября на турнире UFC 254 благодаря успешно проведённому удушающему приёму во втором раунде. Россиянин одержал 29-ю победу в 29 поединках.

Ранее Гаджиев выразил мнение, что Нурмагомедов останется в ММА.