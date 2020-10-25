Гаджиев считает, что Нурмагомедов останется в ММА

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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Гаджиев считает, что Нурмагомедов останется в ММА
  • © Официальный сайт Fight Nights Global

«Очень радостно. Хотелось, чтобы всё закончилось быстро, потому что волнение всё равно было, причём серьёзное. Но Хабиб сделал всё идеально. Он завершил карьеру, но это не так важно. Он останется в ММА так или иначе. Он будет с нами в другом качестве», — приводит слова Гаджиева NEWS.ru.

Хабиб одержал 29-ю победу в 29 боях на профессиональном уровне и в третий раз защитил чемпионский пояс. Сразу после боя с Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Уткин выразил уверенность, что Нурмагомедов проведёт 30-й поединок в честь отца.

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