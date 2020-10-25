Гаджиев считает, что Нурмагомедов останется в ММА
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«Очень радостно. Хотелось, чтобы всё закончилось быстро, потому что волнение всё равно было, причём серьёзное. Но Хабиб сделал всё идеально. Он завершил карьеру, но это не так важно. Он останется в ММА так или иначе. Он будет с нами в другом качестве», — приводит слова Гаджиева NEWS.ru.
Хабиб одержал 29-ю победу в 29 боях на профессиональном уровне и в третий раз защитил чемпионский пояс. Сразу после боя с Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Уткин выразил уверенность, что Нурмагомедов проведёт 30-й поединок в честь отца.