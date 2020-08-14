Нурмагомедов признался, что хотел бы провести поединок с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести поединок с американцем Тони Фергюсоном.

«Не знаю, почему, но в глубине души верю, что мы подерёмся с Фергюсоном. Хотел бы, чтобы он подрался с Порье. Думаю, Дастин выиграет, но у Тони есть большие шансы. Если выиграю у Джастина, хотел бы, чтобы он был в списке моих будущих соперников», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

По различным причинам бой россиянина с Фергюсоном срывался пять раз.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своём отношении к бойцу, записавшему на него клип-пародию.