Нурмагомедов рассказал о своём отношении к бойцу, записавшему на него клип-пародию

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к бойцу Дмитрию Кузнецову.

«Не надо уделять этому какое-то внимание. У каждого человека есть своё мнение. Он вправе его говорить. Навязывать свои мысли не собираюсь. Но оскорблять не надо. Если человек оскорбляет другого, то должен быть готовым за это ответить. Нет желания реагировать на все оскорбления. Когда ты популярен, сталкиваешься с такими моментами. Смотрю, что думает про людей, которые более популярны. Про них могут писать такие же вещи», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Кузнецов записал клип на песню «Король лицемерия», в котором высмеял чемпиона UFC.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Александр Емельяненко не был готов к бою с Исмаиловым.