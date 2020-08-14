Нурмагомедов рассказал о своём отношении к бойцу, записавшему на него клип-пародию

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к бойцу Дмитрию Кузнецову.
Нурмагомедов рассказал о своём отношении к бойцу, записавшему на него клип-пародию
  • РИА Новости

«Не надо уделять этому какое-то внимание. У каждого человека есть своё мнение. Он вправе его говорить. Навязывать свои мысли не собираюсь. Но оскорблять не надо. Если человек оскорбляет другого, то должен быть готовым за это ответить. Нет желания реагировать на все оскорбления. Когда ты популярен, сталкиваешься с такими моментами. Смотрю, что думает про людей, которые более популярны. Про них могут писать такие же вещи», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Кузнецов записал клип на песню «Король лицемерия», в котором высмеял чемпиона UFC.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Александр Емельяненко не был готов к бою с Исмаиловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить