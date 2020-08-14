Нурмагомедов: Александр Емельяненко не был готов к бою с Исмаиловым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал исход поединка между россиянами Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.

«Магомед был в порядке. Очень хорошо готов, хорошо боролся. Всё дело в Александре. Он не был готов. Его время давно ушло. Имя осталось, очень громкое. Спорил с Ризваном Магомедовым, что он выиграет во втором раунде. Он сам болел за Исмаилова, но думал, что выиграет Емельяненко.

Понимал, что это тяжёлый бой для Александра. Он никогда не защищался от проходов, а Магомед хорошо исполняет тейкдауны. Думаю, Исмаилову будет намного сложнее в битве со Шлеменко. Был удивлён, как Исмаилов работал на протяжении всех трёх раундов», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире АСА 107.

Ранее Нурмагомедов рассказал о предложении провести бой с Мейвезером.