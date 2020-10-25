В тени Нурмагомедова: как Волков и Анкалаев одержали победы на UFC 254

24 октября в Абу-Даби состоялся турнир UFC 254. Помимо главного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, шоу запомнилось рядом ярких выступлений с участием российских бойцов. Александр Волков одержал досрочную победу над Уолтом Харрисом, а Магомед Анкалаев нокаутировал Иона Куцелабу и получил денежный бонус за «Выступление вечера». При этом Александр Яковлев и Лиана Джоджуа не смогли продлить успешные серии.

Безусловно, схватка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи стала залогом того, что к UFC 254 было приковано повышенное внимание аудитории. Однако турнир был примечателен не только боем за титул в лёгком весе. Внимания также заслуживали ряд других противостояний, во многих из которых принимали участие бойцы из России. Так, в главном карде выступали Александр Волков и Магомед Анкалаев, а в предварительном — Александр Яковлев и Лиана Джоджуа.

По решению матчмейкеров, именно последним двоим было доверено открывать программу всего турнира. Первым в клетку вошёл Яковлев, которому предстояло реабилитироваться за поражение Рузвельту Робертсу на московском шоу в ноябре 2019-го. При этом задача была не из простых, ведь в соперники был определён талантливый Йоэль Альварез. В UFC испанец два раза выиграл и однажды уступил, причём победы были добыты досрочно.

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Не изменил себе Альварез и в этот раз. Яковлев не лучшим образом смотрелся в стойке, а в результате неосмотрительной попытки тейкдауна оказался в гильотине. Ценой огромных усилий россиянин сумел высвободить шею, но практически сразу отдал визави руку. На этот раз спастись ему уже не удалось.

Вслед за ним в октагоне появилась и Джоджуа. В июле уроженка Грузии одержала первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате, но не смогла продлить успешную серию. Уже в первом раунде она пропустила удар локтем от Миранды Маверик, в результате которого у неё открылось глубокое рассечение. На протяжении оставшихся минут её лицо заливало кровью, но Лиана сумела дотерпеть до перерыва и была готова продолжать биться. Однако в дело вмешался доктор, который наложил запрет на возобновление дуэли.

Как впоследствии сообщил президент UFC Дана Уайт, Джоджуа обошлась без серьёзных травм. Нос девушки оказался не сломан, а рассечение быстро зашили. Однако настроение спортсменки от этого вряд ли улучшилось. Она потерпела четвёртое поражение в карьере и второе — в чемпионате.

Оставшаяся часть предварительного карда прошла без участия россиян, но при этом оказалась довольно богатой на события. Так, бывший чемпион M-1 Global в полусреднем весе Шавкат Рахмонов успешно дебютировал в UFC, «задушив» опытнейшего Алекса Оливейру. Бразильский боец по прозвищу Ковбой уверенно провёл первую половину раунда, но попался в гильотину, из которой уже не сумел выбраться. А позднее эффектную победу нокаутом одержал тяжеловес Тай Туйваса. Австралиец отправил на настил опытного Стефана Штруве и прервал серию из трёх неудач подряд. И хоть на арене ему не позволили отметить триумф, но в подтрибунном помещении он по традиции выпил пива из ботинка.

Основную программу турнира открывало принципиальное противостояние Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы. Первая встреча оппонентов на UFC Fight Night 169 завершилась скандалом, причиной которого стало якобы ошибочное решение рефери остановить схватку уже на 38-й секунде. К этому моменту молдаванин пропустил серию увесистых ударов, ввиду чего сложилось впечатление, что он находится в стоячем нокауте. Судя по всему, так посчитал и Кевин Макдональд, поспешивший прекратить избиение.

Однако Куцелаба не согласился с вердиктом судьи и заявил, что был готов продолжать битву. Впоследствии он обратился к матчмейкерам с просьбой назначить реванш, а те согласились. Правда, устроить его получилось лишь с четвёртой попытки. Трижды мешал коронавирус, причём в двух последних случаях положительный тест сдавал именно Ион.

Куцелаба был полон решимости доказать, что результат первого боя был случайностью, но уже на пятой минуте вновь оказался в нокауте. Анкалаев поймал визави на встречном движении и серией из двух точных ударов отправил того на настил. Последовало жестокое добивание, которое сумел остановить лишь рефери. Как оказалось, это произвело серьёзное впечатление на руководство, которое наградило россиянина бонусом в размере $50 тыс. за «Выступление вечера».

Для Анкалаева эта победа стала пятой подряд в полутяжёлом весе. Он не только вышел в лидеры дивизиона по продолжительности успешной серии, но и обозначил претензии на попадание в топ-10 рейтинга. До ответной дуэли с Куцелабой он занимал 11-ю строчку и наверняка заслужил подняться на пару ступеней вверх.

Не менее успешно выступил и Александр Волков. Тяжеловес был полон решимости реабилитироваться за фиаско в сражении с Кёртисом Блэйдсом и серьёзно поработал над собой. К схватке с Уолтом Харрисом он подошёл, возможно, в лучшей физической форме за всю свою карьеру. Россиянин заметно прибавил в мышечной массе и смотрелся гораздо крупнее обычного, избежав потери в мобильности.

Что касается Харриса, то тот также пытался закрыть поражение, которое потерпел в мае. Тогда он здорово начал битву с Алистером Оверимом и чуть было не нокаутировал того в первом раунде. Но уже во втором американец заметно сбавил обороты и оказался в партере, где голландец и воплотил превосходство в опыте.

Поединок между Волковым и Харрисом получился довольно односторонним. Россиянин отлично контролировал дистанцию и равномерно распределял атаки по «этажам», тем самым всё больше запутывая визави. Это дало плоды уже в конце первой пятиминутки. Александр показал, что будет бить фронт-кик, но вместо этого разразился серией ударов руками в голову. Уолт оказался не готов к этому и был близок к нокдауну, но выстоял.

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Всё решилось в начале седьмой минуты поединка, а роковым снова стал прямой удар ногой по корпусу. Харрис ожидал, что Волков вновь обойдётся лишь замахом, но на этот раз фронт-кик пришёлся точно в живот. Американец согнулся от боли, а россиянину потребовалось несколько секунд, чтобы добиться очередного успеха. Александр одержал 32-ю победу в карьере и удачно отметил 32-й день рождения. А уже после схватки он заявил, что готов сразиться с топ-бойцами дивизиона, в числе которых выделил Жаирзиньо Розенстрайка, Джуниора Дос Сантоса и всё того же Оверима.

Помимо прочего, основной кард UFC 254 запомнился вторым триумфом подряд Роберта Уиттакера. Экс-чемпион в среднем весе уверенно разобрался с Джаредом Каннониром и заявил о намерении провести реванш с действующим обладателем пояса Исраэлем Адесаньей. На протяжении большей части схватки австралиец превосходил визави во всех аспектах и вполне мог выиграть, но в итоге взял верх лишь судейским решением. Все трое арбитров отдали ему два раунда из трёх.

Эффектным нокаутом отметился дебютант чемпионата Филипп Хоуз, за 19 секунд разобравшийся с Джейкобом Малкуном, а Лилия Шакирова не смогла с победы начать выступление в UFC. Первая в истории девушка-боец из Узбекистана попалась на удушающий приём и уступила Лорен Мёрфи.