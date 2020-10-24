Волков о победе на Харрисом: рад, что вернулся на победные рельсы

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Российский боец тяжёлой весовой категории Александр Волков прокомментировал свою досрочную победу над американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC 254 в Абу-Даби.
Волков о победе на Харрисом: рад, что вернулся на победные рельсы
  • Reuters

«Здорово чувствую себя. Рад, что вернулся на победные рельсы. У нас обоих в пассиве были поражения, но бой получился хорошим. Это серьёзный соперник. Я уже долгое время остаюсь в топ-10. Готов драться за пояс», — заявил Волков после боя, отметив, что готов подраться с Алистаром Оверимом, Жуниором Дос Сантосом или Жаирзиньо Розенстрайком.

Для 32-летнего Волкова эта победа стала 32-й в карьере при восьми поражениях. Харрис проиграл в девятый раз при 13 победах.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

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