Волков о победе на Харрисом: рад, что вернулся на победные рельсы
- Reuters
«Здорово чувствую себя. Рад, что вернулся на победные рельсы. У нас обоих в пассиве были поражения, но бой получился хорошим. Это серьёзный соперник. Я уже долгое время остаюсь в топ-10. Готов драться за пояс», — заявил Волков после боя, отметив, что готов подраться с Алистаром Оверимом, Жуниором Дос Сантосом или Жаирзиньо Розенстрайком.
Для 32-летнего Волкова эта победа стала 32-й в карьере при восьми поражениях. Харрис проиграл в девятый раз при 13 победах.
Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.