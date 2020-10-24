Нурмагомедов не сдержал слёз после победы над Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов эмоционально отреагировал на победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Сразу после завершения боя Нурмагомедов не стал праздновать победу. Он стал на колени в центре октагона и расплакался.

Гэтжи подошёл поддержать российского бойца, который нынешним летом потерял своего отца, Абдулманапа Нурмагомедова, умершего от осложнений из-за коронавирусной инфекции.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.