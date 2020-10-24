Нурмагомедов не сдержал слёз после победы над Гэтжи
- © ufc
Сразу после завершения боя Нурмагомедов не стал праздновать победу. Он стал на колени в центре октагона и расплакался.
Respect. #UFC254pic.twitter.com/pgS1YhI2CF— UFC (@ufc) October 24, 2020
Гэтжи подошёл поддержать российского бойца, который нынешним летом потерял своего отца, Абдулманапа Нурмагомедова, умершего от осложнений из-за коронавирусной инфекции.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.