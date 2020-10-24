Австралиец Туйваса выпил пива из ботинка после победы на UFC 254

Австралийский боец тяжёлой весовой категории Тай Туйваса необычно отпраздновал свою победу над немцем Стефаном Штруве на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Тувайса хотел отпраздновать победу над соперником прямо в октагоне, выпив пива из ботинка, но ему не удалось это сделать, после чего он смог сделать задуманное уже в подтрибунном помещении.

В профессиональном спорте преимущественно австралийской традиции праздновать выдающиеся достижения положил начало гонщик MotoGP Джек Миллер на этапе в Нидерландах в 2016 году. С тех «шуи» регулярно делает пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо. Тувайса также традиционно празднует победы, отпивая из ботинка.

Главным событием UFC 254 станет поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Гэтжи прибыл на арену в Абу-Даби перед титульным боем c Нурмагомедовым на UFC 254.