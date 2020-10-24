Гэтжи прибыл на арену в Абу-Даби перед титульным боем c Нурмагомедовым на UFC 254
- Reuters
Видео прибытия американского бойца в своём Twiter опубликовал глава UFC Дана Уайт.
Gaethje has arrived!!! #UFC254#InAbuDhabi@visitabudhabipic.twitter.com/yH7bHUa92z— danawhite (@danawhite) October 24, 2020
Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.
На счету 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA. 32-летний Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения.
RT ведёт текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.