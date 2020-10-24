Гэтжи прибыл на арену в Абу-Даби перед титульным боем c Нурмагомедовым на UFC 254

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Джастин Гэтжи прибыл на арену, где в рамках турнира UFC 254 пройдёт его поединок с обладателем регулярного титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Видео прибытия американского бойца в своём Twiter опубликовал глава UFC Дана Уайт.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

На счету 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA. 32-летний Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения.

RT ведёт текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.