Шестаков надеется на возвращение Нурмагомедова в клетку
- Reuters
По словам Шестакова, решение российского спортсмена стало ложкой дёгтя.
«Со своей стороны могу лишь выразить надежду, что мы ещё увидим выступления титулованного российского самбиста в других организациях», — приводят слова функционера «Известия».
Шестаков также считает, что Хабиб Нурмагомедов переиграл Джастина Гэтжи тактически, внезапно взвинтив темп, к чему американец оказался не готов.
«От поражения уже в первом раунде Гэтжи спас гонг. Но во втором Хабиб реализовал свой план на бой, переведя поединок в партер и завершив схватку удушающим приёмом», — резюмировал Шестаков.
Ранее сообщалось, что, на взгляд бойца Сергея Харитонова, Нурмагомедов начнёт политическую карьеру и станет главой Дагестана.