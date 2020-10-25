Шестаков надеется на возвращение Нурмагомедова в клетку

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков высказался о решении чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить спортивную карьеру.

По словам Шестакова, решение российского спортсмена стало ложкой дёгтя.

«Со своей стороны могу лишь выразить надежду, что мы ещё увидим выступления титулованного российского самбиста в других организациях», — приводят слова функционера «Известия».

Шестаков также считает, что Хабиб Нурмагомедов переиграл Джастина Гэтжи тактически, внезапно взвинтив темп, к чему американец оказался не готов.

«От поражения уже в первом раунде Гэтжи спас гонг. Но во втором Хабиб реализовал свой план на бой, переведя поединок в партер и завершив схватку удушающим приёмом», — резюмировал Шестаков.

Ранее сообщалось, что, на взгляд бойца Сергея Харитонова, Нурмагомедов начнёт политическую карьеру и станет главой Дагестана.