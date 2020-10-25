Шестаков надеется на возвращение Нурмагомедова в клетку

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Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков высказался о решении чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить спортивную карьеру.
Шестаков надеется на возвращение Нурмагомедова в клетку
  • Reuters

По словам Шестакова, решение российского спортсмена стало ложкой дёгтя.

«Со своей стороны могу лишь выразить надежду, что мы ещё увидим выступления титулованного российского самбиста в других организациях», — приводят слова функционера «Известия».

Шестаков также считает, что Хабиб Нурмагомедов переиграл Джастина Гэтжи тактически, внезапно взвинтив темп, к чему американец оказался не готов.

«От поражения уже в первом раунде Гэтжи спас гонг. Но во втором Хабиб реализовал свой план на бой, переведя поединок в партер и завершив схватку удушающим приёмом», — резюмировал Шестаков.

Ранее сообщалось, что, на взгляд бойца Сергея Харитонова, Нурмагомедов начнёт политическую карьеру и станет главой Дагестана.

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