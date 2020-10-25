Уайт ответил о возможном титульном бое между Макгрегором и Порье после ухода Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт ответил на вопрос, будут ли Конор Макгрегор и Дастин Порье драться за титул UFC в лёгком весе после того, как действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

«Пока не спрашивайте меня о будущем. Я нахожусь здесь пять недель. Всё, что я хочу, — отправиться домой и потом уже отдохнувшим вернуться», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для Нурмагомедова 29-й подряд. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи.

Ранее Криштиану Роналду поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи.