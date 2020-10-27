Друг Макгрегора иронично отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедовым

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Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, отреагировал на решении чемпиона в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
Друг Макгрегора иронично отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедовым
  • © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Наслаждайся пенсией, Хабиб», — написал Дэнис в своём Twitter, опубликовав фото, на котором Нурмагомедов и его команда сидят в джакузи.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Нурмагомедов показал фото травмы, которую получил перед боем с Гэтжи.

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