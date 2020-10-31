Четвёртая защита титула Шевченко, сражение Махачева с Дос Аньосом и битва топ-тяжеловесов: главные события ММА в ноябре

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко через три недели сразится с Дженнифер Майей, а обладатель титула в той же категории у мужчин Дейвесон Фигередо померится силами с Алексом Пересом. В середине месяца россиянин Ислам Махачев впервые в карьере возглавит шоу Абсолютного бойцовского чемпионата и постарается взять верх над Рафаэлем Дос Аньосом, а Сапарбег Сафаров встретится с Джулианом Маркезом. Также в ноябре пройдут два турнира российского промоушена ACA, в рамках одного из которых состоится битва за вакантный титул в тяжёлом весе.

ACA 113

Дата и место проведения: 6 ноября, Москва (Россия)

Значимые бои:Рашид Магомедов — Артём Дамковский

Серию крупных турниров по ММА в ноябре откроет шоу ACA 113. Изначально в главном поединке должны были встретиться действующий чемпион в полулёгком весе Фелипе Фроес и Магомедрасул Хасбулаев, но двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова получил тяжёлую травму и выбыл до конца года.

В его отсутствие одной из самых интригующих можно назвать дуэль с участием Рашида Магомедова. Последние восемь лет он выступал в США и добился там серьёзных успехов. На его счету пять побед в шести боях в UFC, а также выход в финал Гран-при PFL в лёгком весе. Правда, завоевать трофей россиянину не удалось, а последние схватки завершились не в его пользу. Как итог — уход из Professional Fighters League.

Реанимировать свою карьеру Магомедов попробует в ACA, а его первым оппонентом станет Артём Дамковский. Белорус добился серьёзных успехов в M-1 Global и дважды претендовал на титул в лёгком весе, но не преуспел. На данный момент в его послужном списке 23 победы и 11 поражений.

UFC Vegas 13

Дата и место проведения: 7 ноября, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Тиаго Сантос — Гловер Тейшейра

В карде первого ноябрьского турнира UFC не значится ни одного боя с участием россиян, тем не менее любопытные схватки всё же имеются. Одной из таких станет сражение Тиаго Сантоса с Гловером Тейшейрой, в котором может определиться будущий претендент на титул в полутяжёлом весе. Оба бразильца ранее уже бились за пояс, но проиграли бывшему королю дивизиона Джону Джонсу.

Стоит отметить, что для Сантоса эта битва станет первой за 16 месяцев. В июле 2019-го он серьёзно травмировал колено в схватке с Джонсом и выбыл на длительный срок. Как стало известно позднее, он повредил переднюю и заднюю крестообразные связки, внутреннюю боковую связку и мениск. Тем не менее их встреча с Тейшейрой дважды переносилась по другой причине. В сентябре Гловер сдал положительный тест на COVID-19, а позднее заразился и Тиаго.

UFC Vegas 14

Дата и место проведения: 14 ноября, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Ислам Махачев — Рафаэль Дос Аньос, Сапарбег Сафаров — Джулиан Маркез

В середине ноября состоится турнир, в главном поединке которого выступит Ислам Махачев. Он постарается серьёзно заявить о себе и пробиться в топ-10 лёгкого дивизиона. Помешать ему постарается экс-чемпион Рафаэль Дос Аньос, возвращающийся в категорию после четырёхлетнего отсутствия. Возможно, именно это стало одной из причин того, что россиянин считается явным фаворитом грядущей дуэли по версии букмекеров.

Махачев станет девятым россиянином, который выступит в главном бою турнира UFC. Ранее такой чести удостаивались Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, Алексей Олейник, Забит Магомедшарипов, Шамиль Абдурахимов, Али Багаутинов, Рустам Хабилов и Яна Куницкая.

Что касается 2020 года, то UFC Vegas 14 станет уже четвёртым шоу, которое возглавит боец из России. UFC 254 венчал поединок Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, UFC Vegas 6 — сражение Олейника с Дерриком Льюисом, а UFC Vegas 3 — дуэль Волкова с Кёртисом Блэйдсом.

На том же турнире состоится и другой перенесённый бой. Изначально Сапарбег Сафаров должен был сразиться с Джулианом Маркезом в августе, но по неизвестным причинам это событие было отсрочено до ноября. С учётом трёх поражений в последних четырёх схватках россиянину никак нельзя уступать, если он не хочет покинуть промоушен.

UFC 255

Дата и место проведения: 21 ноября, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Дейвесон Фигередо — Алекс Перес, Валентина Шевченко — Дженнифер Майя

Главный турнир ноября в UFC будет включать в себя две битвы за титул, причём обе — в наилегчайшем весе. В первом из них уроженка Киргизии Валентина Шевченко проведёт четвёртую защиту титула, а её соперницей станет Дженнифер Майя. Правда, в этом бою вряд ли стоит ждать особой борьбы. По мнению букмекеров, действующая чемпионка — явный фаворит дуэли. Причина кроется не только в её навыках в стойке, но и в уровне соперницы. Сложно представить, чтобы в любом другом дивизионе боец получил право сразиться за пояс, выиграв лишь одну из последних двух битв.

В мужской наилегчайшей категории исполнители топ-класса также всегда были в дефиците, ввиду чего за восемь лет её существования поясом владели всего трое бойцов. Тем не менее, схватка между Фигередо и Пересом обещает получиться не только довольно конкурентной, но и яркой. Оба бойца славятся своей нокаутирующей мощью, что для представителей этого веса является редкостью. В статистическом рейтинге категории Алекс лидирует по числу нокдаунов в среднем за бой (1,51), а Дейвесон — по их общему числу за поединок (восемь).

ACA 114

Дата и место проведения: 26 ноября, Лодзь (Польша)

Значимые бои: Даниель Омельянчук — Тони Джонсон

Второй турнир ACA в ноябре пройдёт в польском городе Лодзь, а в главном поединке будет разыгран титул чемпиона в тяжёлом весе. Звание стало вакантным после того, как бывший обладатель титула Мухумат Вахаев покинул организацию. У бойца истёк контракт с промоушеном и по обоюдному решению сторон было решено его не продлевать. Таким образом, его бой с Даниелем Омельянчуком был отменён, а новым претендентом стал американец Тони Джонсон.

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Если Омельянчук подходит к грядущей дуэли с четырьмя победами подряд, то Джонсон не смог добиться успеха в последних двух боях. В июне 2019-го его сражение с Евгением Гончаровым было признано несостоявшимся, а в августе он проиграл россиянину единогласным решением судей. Тем не менее, тот вердикт вызвал серьёзные споры, а по ходу схватки с экс-чемпиона даже сняли один балл за пассивность. Возможно, именно благодаря этому он сумел остаться в топ-3 категории.

UFC Vegas 15

Дата и место проведения: 28 ноября, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Кёртис Блэйдс — Деррик Льюис

В конце месяца UFC также порадует фанатов противостоянием топ-бойцов тяжёлого дивизиона. Если Фрэнсис Нганну практически получил звание следующего претендента на пояс, то триумфатор данной схватки с большой вероятностью станет следующим в очереди. Об этом говорит хотя бы тот факт, что сейчас ни один из представителей топ-10 категории не обладает более впечатляющей победной серией, чем Блэйдс или Льюис. Кёртис выиграл четыре поединка подряд, а Деррик — три.

При этом обоих можно смело назвать одними из самых неудобных соперников для бойцов из России. За последние четыре года они брали верх почти над каждым из отечественных представителей топ-10 тяжёлого дивизиона. Поражения от обоих американцев потерпели Волков, Олейник и Абдурахимов, причём лишь один из шести боёв продлился все запланированные раунды. В июле 2020-го Волков уступил Блэйдсу единогласным решением судей.