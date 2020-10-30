Брат Нурмагомедова получил травму ноги накануне боя за титул чемпиона ACA в полулёгком весе

Российский боец смешанного стиля Магомедрасул Хасбулаев получил травму ноги перед поединком с бразильцем Фелипе Фроесом за титул чемпиона ACA в полулёгком весе.

Об этом рассказал президент ACA Алексей Яценко.

«У него диагностирован надрыв мышечных волокон икроножной мышцы левой ноги, и он не сможет драться до конца этого года», — цитирует Яценко пресс-служба организации.

При этом он подчеркнул, что бой за титул всё равно состоится на ближайших турнирах.

«Претендента мы объявим в ближайшее время. Фроес прилетит в Россию на днях и останется готовиться до боя», — добавил Яценко.

Хасбулаев является учеником Абдулманапа Нурмагомедова и двоюродным братом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. На профессиональном уровне он одержал 32 победы при восьми поражениях.

Поединок между Хасбулаевым и Фроесом должен был пройти 6 ноября в Москве на турнире ACA 113.

Ранее сообщалось, что турнир ACA 113 в Москве пройдёт без зрителей.