Харитонов призвал спортсменов не применять свою силу за пределами залов

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал драку с бойцом Адамом Яндиевым, произошедшую в Москве.

«Я ещё раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам! Никогда не применяйте свою силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим не грозит опасность. Мы тренируемся для того, чтобы показать публике свою силу в клетке, ринге или на татами. А самое страшное — когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления. Тренеры должны выявлять таких людей и выгонять из залов. Я подготовленный спортсмен, но всё равно попал в эту ситуацию. На минимум три месяца для меня закрыты выступления. Переломы, ссадины, ушибы и т. д. Учитесь на чужих ошибках», — написал Харитонов в своём Instagram.

Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября.

Ранее сообщалось, что друг Харитонова рассказал о драке с Яндиевым.