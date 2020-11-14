Друг Харитонова рассказал о драке с Яндиевым

Руслан Абдо, друг российского бойца Сергея Харитонова, рассказал подробности драки с Адамом Яндиевым.

«Он напал на меня, потом я сразу ушёл в туалет — у меня нос был разбитый, я был дезориентирован в этой ситуации. Я был в шоке — не понимал, что произошло и как произошло. И потом, когда я уже умылся и вышел на улицу, мне сказали, что он избил Сергея. Он вывел нас поодиночке, а не собрал всех вместе и обсудил», — приводит слова Абдо «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Яндиев, вероятно, наносил удар, держа что-то в кулаке.

«Я боковым зрением увидел, что он что-то из рук в руки перекладывает, но не успел рассмотреть, потому что он сразу нанёс мне удар. Он отставал от меня, неудобно было разворачиваться и смотреть, что у него там в руке. Потом уже ощутил, что он меня ударил. Какой-то предмет у него был. И на видео с Сергеем видно, что Адам перекладывает что-то из правой руки в левую. И потом, когда он бьёт левой, в которой был этот предмет, видно, что Сергей ощутил этот удар», — добавил Абдо.

Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября.

Ранее сообщалось, что Харитонов не будет идти на примирение с Яндиевым.