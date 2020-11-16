Харитонов отказался делать операцию в России

Боец Bellator Сергей Харитонов, пострадавший в результате потасовки с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым, будет делать операцию за границей.

«Сергей не будет оперироваться в понедельник. Он полетит за границу, чтобы операцию сделали там. Куда конкретно, определится позже, после выписки», — цитирует ТАСС источник из команды спортсмена.

13 ноября в Москве произошла потасовка между бойцами ММА. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс ему ряд ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Ранее Харитонов заявил, что врачи пока не знают точных сроков его восстановления.