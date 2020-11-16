Харитонов отказался делать операцию в России

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Боец Bellator Сергей Харитонов, пострадавший в результате потасовки с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым, будет делать операцию за границей.
Харитонов отказался делать операцию в России
  • © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Сергей не будет оперироваться в понедельник. Он полетит за границу, чтобы операцию сделали там. Куда конкретно, определится позже, после выписки», — цитирует ТАСС источник из команды спортсмена. 

13 ноября в Москве произошла потасовка между бойцами ММА. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс ему ряд ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Ранее Харитонов заявил, что врачи пока не знают точных сроков его восстановления. 

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