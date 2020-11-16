Харитонов — о заявлении Яндиева: он может придумывать любые истории

Боец Bellator Сергей Харитонов ответил на слова бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, который в недавнем видеообращении назвал его лжецом.

«Это на его совести, он может придумывать любые истории. Одну, другую, третью, пятую, десятую. Я за свои слова могу ответить. То, что я давал деньги, то, что я встречал, то, что я относился как к другу. Хорошо относился и к его жене», — сказал Харитонов «Спорт-Экспрессу».

40-летний боец пострадал в результате потасовки с Яндиевым, которая произошла 13 ноября в Москве.

Ранее сообщалось, что Харитонов отказался делать операцию в России.