Харитонов — о заявлении Яндиева: он может придумывать любые истории

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Боец Bellator Сергей Харитонов ответил на слова бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, который в недавнем видеообращении назвал его лжецом.
Харитонов — о заявлении Яндиева: он может придумывать любые истории
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Это на его совести, он может придумывать любые истории. Одну, другую, третью, пятую, десятую. Я за свои слова могу ответить. То, что я давал деньги, то, что я встречал, то, что я относился как к другу. Хорошо относился и к его жене», — сказал Харитонов «Спорт-Экспрессу».

40-летний боец пострадал в результате потасовки с Яндиевым, которая произошла 13 ноября в Москве.

Ранее сообщалось, что Харитонов отказался делать операцию в России.

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