Яндиев ответил на вопрос, пользовался ли он кастетом в драке с Харитоновым

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Адам Яндиев прокомментировал слухи о том, что он ударил бойца Bellator Сергея Харитонова кастетом.

«Был ли у меня кастет? Сами подумайте, на эти руки посмотрите. Там всё видно. Когда говорят, что был кастет, то нужно детально всё рассмотреть. Можно увидеть, был ли он», — сказал Яндиев РЕН ТВ.

В результате потасовки, случившейся 13 ноября в «Лужниках», 40-летний Харитонов был госпитализирован. У бойца проблемы с правом глазом, перелом носа и сотрясение мозга.

Ранее друг Яндиева заявил, что Адам давал Харитонову машины, оплачивал штрафы и покупал ему билеты бизнес-класса.