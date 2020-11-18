Выход из изолятора, поиски кастета и взаимные обвинения: как развивается история с нападением Яндиева на Харитонова

Бывший боец M-1 Global и UFC Адам Яндиев был отпущен из изолятора временного содержания под подписку о невыезде. И сам Яндиев, и Сергей Харитонов, которому он нанёс серьёзные травмы в ходе потасовки, изложили свои версии инцидента. При этом адвокат пострадавшего Александр Кравцов заявил, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру.

Освобождение Яндиева

Вечером 17 ноября бывший боец M-1 Global и UFC Адам Яндиев был освобождён из изолятора временного содержания (ИВС) на Петровке по истечении двух суток с момента задержания — под подписку о невыезде. Сам спортсмен обошёлся без развёрнутых комментариев, но заверил, что в скором времени расскажет новые подробности инцидента с Сергеем Харитоновым.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, за нападение на Харитонова бойцу грозит до двух лет лишения свободы, а в этом случае мерой пресечения не может быть избрано заключение под стражу или домашний арест.

По информации «Пятого канала», также пока нет доказательств применения им кастета в ходе потасовки с Харитоновым. Как сообщил источник, близкий к ситуации, никто не дал «уверенных показаний» о наличии оружия у бойца, обнаружить его не удалось и по результатам обыска.

Представители Харитонова оперативно отреагировали на информацию о скором выходе Яндиева из ИВС. За несколько часов до этого в Instagram-аккаунте Сергея появилось официальное заявление его адвоката Александра Кравцова. В нём юрист поделился мнением о ходе дела и рассказал о дальнейших действиях.

«Для нас непонятно, почему органы прокуратуры не поддержали органы дознания, поскольку вчера Адам Яндиев был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»), а сегодня его уже хотят освободить. Мы с Харитоновым сейчас принимаем решение о большой пресс-конференции... Она состоится после того, как Сергей выйдет из больницы. Мы однозначно обратимся в Генеральную прокуратуру для того, чтобы они поставили на контроль расследование данного дела», — заявил Кравцов.

Кроме того, адвокат рассказал о состоянии своего клиента. По словам Кравцова, на данный момент Харитонов «чувствует себя плохо», а врачи оценивают состояние бойца как удовлетворительное.

«Есть дезориентация из-за сотрясения мозга», — добавил Кравцов.

Версия Яндиева и ответ Харитонова

Примечательно, что ещё за сутки до выхода на свободу в сети появилось интервью Яндиева, в котором тот рассказал свою версию произошедшего. Бывший боец M-1 Global и UFC признался, что изначально не догадывался о том, что Харитонов будет присутствовать на мероприятии в «Лужниках», а узнал об этом от тренера ветерана PRIDE и Bellator Руслана Кривуши. Адам также объяснил, что стало причиной его конфликта с Русланом Абдо, другом Сергея.

«Встретил на турнире в «Лужниках» тренера Харитонова Руслана Кривушу и сказал ему, чтобы он позвонил Сергею и предупредил его, что я здесь. Попросил его спокойно извиниться за то, что он мне сделал. Потому что в любом случае мы с ним увидимся и нам придётся поговорить», — рассказал боец.

«Потом на турнире встретил Руслана Абдо, друга Харитонова, попросил его выйти. Он, возмущаясь, не хотел этого делать. Мы вышли в коридор, я сказал ему: «Ты, Руслан, извиниться не хочешь за то, что ты говорил?», — заявил Яндиев в эфире YouTube-канала Podcast Golitsin Experience.

По его словам, Абдо якобы распространял ложную информацию о том, что Яндиев находится в долгу у Харитонова. Адам дважды попросил того извиниться за свои слова, но Руслан в грубой форме отказался. В этот момент боец не выдержал и «дал ему две пощёчины и пендель», после чего вернулся в зал.

Также по теме Уголовные дела, планы на операцию за границей и возможный бой: что обсуждают после нападения Яндиева на Харитонова Бывшему борцу UFC Адаму Яндиеву предъявили обвинения в нанесении травм Сергею Харитонову. Об этом сообщила член ОНК Ева Меркачева,...

Как рассказал Яндиев, в этот момент он увидел на сцене Харитонова, после чего предложил тому выйти и поговорить. Впоследствии он обратился к Сергею и спросил, не хочет ли тот извиниться за клевету в его адрес, но боец Bellator также отказался.

«Я хотел выйти на улицу, где нет людей. Но когда мы дошли до дверей, я ему ещё раз сказал: «Сергей, ты меня страшно поливал грязью, извинись». У него было такое отношение, как будто я какой-то мусор и не человек для него. У меня уже всё начинало кипеть. Я выхожу из этих дверей и последний раз говорю ему: «Сергей, извинись». На что он мне со слюнями в лицо говорит: «Да пошёл ты». После этого я не знаю, какой мужчина должен стерпеть. Ну и дальше вы всё сами видели», — сказал Яндиев.

Экс-боец UFC также назвал ложью заявления Харитонова о долгах и опроверг информацию о том, что пользовался кастетом в ходе драки.

«Да, он меня одаривал подарками, но для чего он это делал? На десятый день, как мы жили в Таиланде, я понял, что человеку что-то нужно. Он рассказал мне, в чём причина моего присутствия там. Сергей попросил меня решить вопрос с нашим общим другом, который давал Харитонову деньги, одаривал его машинами, но у них произошла размолвка из-за того, что Сергей на него наговорил. Поездка в Таиланд, подарки — всё это было нужно, чтобы я его защитил от Бекхана... Когда вопрос был закрыт с его проблемами со всеми, в том числе с Бекханом, а он уже к тому времени один-два раза давал деньги в период этих проблем, Сергей начал меняться, показывать себя с другой стороны. Я никогда не брал в долг. Если я что-то прошу, то мне просто дают — у меня такое окружение, это нормально», — отметил Яндиев.

В свою очередь, Харитонов заверил, что не оскорблял Яндиева в ходе их разговора и выразил мнение, что подобные заявления тот делает по совету юристов.

«Враньё полное. Я такого не делал. Если пошёл конфликт, слово за слово, то могу себе такое позволить. Но там этого даже близко не было. Когда я вышел, он спросил: «Я тебе денег должен?». Я ответил: «Да, ты мне денег должен». Дальше он сказал: «На том свете они тебе не понадобятся». Резко ударил в тот момент, когда я не ожидал. Сейчас Адам будет говорить всё, что угодно. Наверное, адвокаты ему уже подсказывают, как выбираться из ситуации. Он же сначала делает, а потом думает», — заявил Харитонов в эфире YouTube-канала журналиста Александра Лютикова.

Также Сергей рассказал, что подробнее изучил видеозапись произошедшего и сделал вывод, что Яндиев спланировал нападение на него. По его словам, экс-боец M-1 Global действовал не один.

«Посмотрел видео эпизода. С ним вышел какой-то второй парень. Он был готов к этому (драке. — RT). Посмотрите, он вышел, сумочку положил. Понимал, мало ли, у одного не получится. Они уже договорились, эту операцию спланировали. Вдруг промахнётся или что-то ещё. Напомню, он всегда носил с собой кастет. Его не видно в руке. Всегда (у Яндиева. — RT) с собой что-то есть — нож, пистолет, кастет», — добавил Харитонов.

Кроме того, боец Bellator сообщил, что на данный момент решил отказаться от операции и ответил на критику за решение написать заявление в полицию на Яндиева.

«Я не преступник. Я добропорядочный гражданин нашей страны. Хочу, чтобы законы соблюдались. Я патриот своей родины. Не хочу, чтобы у нас был беспредел. Чтобы кто-то ходил, размахивал кулаками, ножами, пистолетами, кастетами. Я против этого. Если люди хотят себя проявить — есть клетка и ринг. Здесь должны соблюдаться законы. Спортсмены должны драться в залах, а не бить людей на улицах», — добавил Харитонов.

Мнение Емельяненко и Исмаилова

Инцидент с участием Харитонова и Яндиева продолжает широко обсуждаться в мире российских смешанных единоборств. Драку между двумя спортсменами прокомментировал даже экс-чемпион PRIDE Фёдор Емельяненко. По словам легенды ММА, профессиональные спортсмены не должны таким образом выяснять отношения.

«С момента, когда спортсмен зашёл в зал единоборств, с первой тренировки тренер должен объяснять, что нельзя применять свои знания вне ринга или клетки. Человек, являющийся профессиональным бойцом, не должен употреблять свои умения таким образом. Неприятно всё это наблюдать. Сейчас, к сожалению, люди не добрыми делами заслуживают себе авторитет, уважение или популярность, а грязью, драками или резкими высказываниями», — цитирует ТАСС Емельяненко.

Подобного мнения придерживается и первый российский чемпион Bellator Александр Шлеменко. Боец выразил мнение, что спортсменам недопустимо вести себя подобным образом, а также заявил, что интервью Яндиева не прояснило ситуацию.

Также по теме Уголовные дела, заявление Яндиева и консилиум врачей: как развивается история с нападением на Харитонова Правоохранители возбудили два уголовных дела по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) в отношении третьего...

«Тут даже дело не в кастете, был он или нет, а в вызывающем поведении. Хочешь подраться — вызови Сергея, встретьтесь, наденьте перчатки, ну или же на голых кулаках, да и выясните. Получается, Яндиев показал, что он опасен для общества. Так вести себя нельзя. Ничего компрометирующего Яндиев не сказал. Просто Носов говорил: «Сейчас мы выложим, всё станет понятно». Но понятнее не стало. Вроде бы видео Яндиев записал, а толку от него нет. Конкретики никакой, просто вода», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

По словам известного бойца ACA Магомеда Исмаилова, в деле Харитонова и Яндиева много неоднозначных моментов, что мешает составить полную картину произошедшего.

«Адам неожиданно ударил Сергея, почему? Если они шли драться, почему Сергей был не готов? Сказал ли Сергей что-то лишнее? Оскорбить Адама и не ждать ответной реакции с руками в карманах? Навряд ли, глупым надо быть! А вы когда-нибудь слышали, чтобы должник прилюдно побил одолжившего ему деньги человека? Обычно наоборот бывает! Причём сам должник позвал отойти, а услышав очевидный для них обоих ответ... начал его бить! Или для него что-то было неочевидно?» — написал Исмаилов в Instagram.