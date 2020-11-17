Врачи оценили состояние избитого бойца ММА Харитонова как удовлетворительное
- РИА Новости
«Чувствует себя плохо. Врачи оценивают состояние как удовлетворительное. Но есть дезориентация из-за сотрясения мозга», — приводит слова Кравцова ТАСС.
Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. После инцидента Харитонов был госпитализирован. О своей драке с Яндиевым также сообщил друг Харитонова — российский боец ММА Руслан Абдо. По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела по ст. 115 УК РФ.
Ранее сообщалось, что Харитонов написал отказ от операции.