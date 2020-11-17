Врачи оценили состояние избитого бойца ММА Харитонова как удовлетворительное

Александр Кравцов, адвокат российского бойца Сергея Харитонова, рассказал, что врачи оценили состояние здоровья его клиента после драки с Адамом Яндиевым как удовлетворительное.

«Чувствует себя плохо. Врачи оценивают состояние как удовлетворительное. Но есть дезориентация из-за сотрясения мозга», — приводит слова Кравцова ТАСС.

Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. После инцидента Харитонов был госпитализирован. О своей драке с Яндиевым также сообщил друг Харитонова — российский боец ММА Руслан Абдо. По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела по ст. 115 УК РФ.

Ранее сообщалось, что Харитонов написал отказ от операции.