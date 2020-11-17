Харитонов написал отказ от операции

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов ответил, планирует ли делать операцию на лице после драки с Адамом Яндиевым.
Харитонов написал отказ от операции
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«Пока написал отказ от операции. Хотят что-то сделать с орбитальной костью. Я же хочу подождать, пока спадёт опухоль, и понять, необходима ли эта операция. Мне объяснили, что если на глаз будет давить, то нужно будет оперировать», — заявил Харитонов в интервью журналисту Александру Лютикову.

При этом он отметил, что на данный момент не решил, где будет оперироваться в случае необходимости, в России или за рубежом.

Ранее Харитонов ответил на критику за решение обратиться в полицию после драки с Яндиевым. 

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