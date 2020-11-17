Харитонов ответил на критику за решение написать заявление в полицию

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался относительно критики в его адрес за решение подать заявление в полицию по факту драки с Адамом Яндиевым.

«Я не преступник. Я добропорядочный гражданин нашей страны. Хочу, чтобы законы соблюдались. Я патриот своей родины. Не хочу, чтобы у нас был беспредел. Чтобы кто-то ходил, размахивал кулаками, ножами, пистолетами, кастетами. Я против этого. Если люди хотят себя проявить — есть клетка и ринг. Здесь должны соблюдаться законы. Спортсмены должны драться в залах, а не бить людей на улицах», — сказал Харитонов в интервью журналисту Александру Лютикову.

Ранее Харитонов заявил, что не оскорблял Яндиева перед дракой.