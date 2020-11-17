Харитонов предположил, что Яндиев заранее планировал напасть на него

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов выразил мнение, что экс-боец UFC Адам Яндиев заранее спланировал нападение на него.

«Посмотрел видео эпизода. С ним вышел какой-то второй парень. Он был готов к этому (драке. — RT). Посмотрите, он вышел, сумочку положил. Понимал, мало ли, у одного не получится. Они уже договорились, эту операцию спланировали. Вдруг промахнётся или что-то ещё. Напомню, он всегда носил с собой кастет. Его не видно в руке. Всегда (у Яндиева. — RT) с собой что-то есть — нож, пистолет, кастет», — заявил Харитонов в интервью журналисту Александру Лютикову.

Ранее сообщалось, что Харитонов написал отказ от операции.