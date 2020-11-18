Адвокат Харитонова рассказал о состоянии здоровья своего клиента

Александр Кравцов, адвокат бойца Bellator Сергея Харитонова, которого избил экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, рассказал о состоянии своего подзащитного.

«Сергей чувствует себя плохо. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Но есть дезориентация из-за сотрясения мозга», — цитирует слова адвоката ТАСС.

13 ноября в Москве произошла потасовка между двумя российскими бойцами. Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У 40-летнего спортсмена диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Ранее сообщалось, что адвокат Харитонова намерен обратиться в Генпрокуратуру из-за освобождения Яндиева.