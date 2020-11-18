Адвокат Харитонова рассказал о состоянии здоровья своего клиента
- РИА Новости
«Сергей чувствует себя плохо. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Но есть дезориентация из-за сотрясения мозга», — цитирует слова адвоката ТАСС.
13 ноября в Москве произошла потасовка между двумя российскими бойцами. Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У 40-летнего спортсмена диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.
Ранее сообщалось, что адвокат Харитонова намерен обратиться в Генпрокуратуру из-за освобождения Яндиева.