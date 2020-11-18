Адвокат Харитонова намерен обратиться в Генпрокуратуру из-за освобождения Яндиева
- РИА Новости
«Появилась информация, что через несколько часов Адам Яндиев будет освобождён. Непонятно, почему органы прокуратуры не поддержали органы дознания, потому что вчера Адам Яндиев был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, а сегодня его уже хотят освободить. Мы с Сергеем Харитоновым принимаем решение о большой пресс-конференции. Сейчас решается вопрос, где и с какими СМИ будем проводить. Пресс-конференция состоится после того, как Сергей Харитонов выйдет из больницы. Мы также обратимся в Генеральную прокуратуру, чтобы они поставили на контроль расследование данного дела», — заявил адвокат Харитонова в видеоролике, размещённом в Instagram-аккаунте бойца.
13 ноября между бойцами случилась потасовка, в результате которой Харитонов и его друг оказались в больнице. Причиной конфликта стал денежный долг.
Ранее сообщалось, что избивший Харитонова Яндиев освобождён из изолятора.