Адвокат Харитонова намерен обратиться в Генпрокуратуру из-за освобождения Яндиева

Адвокат Александр Кравцов, представляющий интересы бойца Bellator Сергея Харитонова, прокомментировал информацию о том, что избивший его клиента бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев выпущен из изолятора временного содержания.

«Появилась информация, что через несколько часов Адам Яндиев будет освобождён. Непонятно, почему органы прокуратуры не поддержали органы дознания, потому что вчера Адам Яндиев был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, а сегодня его уже хотят освободить. Мы с Сергеем Харитоновым принимаем решение о большой пресс-конференции. Сейчас решается вопрос, где и с какими СМИ будем проводить. Пресс-конференция состоится после того, как Сергей Харитонов выйдет из больницы. Мы также обратимся в Генеральную прокуратуру, чтобы они поставили на контроль расследование данного дела», — заявил адвокат Харитонова в видеоролике, размещённом в Instagram-аккаунте бойца.

13 ноября между бойцами случилась потасовка, в результате которой Харитонов и его друг оказались в больнице. Причиной конфликта стал денежный долг.

Ранее сообщалось, что избивший Харитонова Яндиев освобождён из изолятора.