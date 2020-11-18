Избивший Харитонова Яндиев освобождён из изолятора

Короткая ссылка
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, задержанный на 48 часов и отправленный в изолятор временного содержания (ИВС) по делу о драке с бойцом ММА Сергеем Харитоновым в Москве, был выпущен на свободу.
Избивший Харитонова Яндиев освобождён из изолятора
  • @adam_yandiev_boroda
  • Instagram

Об этом сам Яндиев сообщил ТАСС.

Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. После инцидента Харитонов был госпитализирован. О своей драке с Яндиевым также сообщил друг Харитонова — российский боец ММА Руслан Абдо. По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела по ст. 115 УК РФ.

Ранее сообщалось, что врачи оценили состояние избитого бойца ММА Харитонова как удовлетворительное

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить