Избивший Харитонова Яндиев освобождён из изолятора

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, задержанный на 48 часов и отправленный в изолятор временного содержания (ИВС) по делу о драке с бойцом ММА Сергеем Харитоновым в Москве, был выпущен на свободу.

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Об этом сам Яндиев сообщил ТАСС. Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. После инцидента Харитонов был госпитализирован. О своей драке с Яндиевым также сообщил друг Харитонова — российский боец ММА Руслан Абдо. По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела по ст. 115 УК РФ. Ранее сообщалось, что врачи оценили состояние избитого бойца ММА Харитонова как удовлетворительное