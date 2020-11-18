Избивший Харитонова Яндиев освобождён из изолятора
- @adam_yandiev_boroda
Об этом сам Яндиев сообщил ТАСС.
Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября. После инцидента Харитонов был госпитализирован. О своей драке с Яндиевым также сообщил друг Харитонова — российский боец ММА Руслан Абдо. По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела по ст. 115 УК РФ.
Ранее сообщалось, что врачи оценили состояние избитого бойца ММА Харитонова как удовлетворительное