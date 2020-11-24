Валуев дал свою оценку примирению Харитонова и Яндиева

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Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал примирение бойцов ММА Сергея Харитонова и Адама Яндиева.
Валуев дал свою оценку примирению Харитонова и Яндиева
  • РИА Новости

Спортсмены подрались после турнира в «Лужниках», причём Харитонов получил серьёзные травмы лица. Теперь они отказались от претензий друг к другу.

«Даже в суде примирение двух сторон считают самым лучшим решением конфликта. Тем более если это касается человеческих отношений. Я могу поздравить вас, что очередная хайповая тема сошла на нет. Факт того, что они помирились, важнее всего остального», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Bellator наложила длительную дисквалификацию на Харитонова.

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