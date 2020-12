Номер Щербаковой с игрушкой и возвращение Медведевой под песню Герман: чем запомнились показательные выступления на ЧР

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вернулась на лёд под композицию Анны Герман «Эхо любви». Анна Щербакова исполнила номер с плюшевым медведем в руке. 14-летняя Камила Валиева безошибочно откатала одну из самых сложных программ. Александра Трусова впечатлила болельщиков тёмным образом под песню Game Of Survival. RT рассказывает, чем запомнились показательные выступления на первенстве России по фигурному катанию в Челябинске.

Заключительный день чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске начался с публикации официального заявления на сайте ФФККР, которое не могло не порадовать золотых медалистов. Исполком федерации принял решение, что все победители турнира войдут в состав сборной страны на первенство мира, если оно состоится.

При этом дополнительный шанс выступить на чемпионате планеты получат и остальные фигуристы. Для этого в феврале и марте 2021-го могут быть организованы дополнительные соревнования.

«Нынешний сезон беспрецедентный, не имеющий аналогов, поэтому ФФККР делает всё, чтобы спортсмены и тренеры имели возможность соревноваться. Мы всегда исходили и исходим прежде всего из интересов тренеров и спортсменов и делаем всё, чтобы соревнования продолжались», — сказал президент ФФККР Александр Горшков.

Показательные выступления же стали своеобразной вишенкой на торте в программе чемпионата, который некоторые поспешили назвать лучшим в истории. А болельщики получили настоящий подарок на Новый год в виде возможности ещё раз насладиться выступлениями лучших фигуристов страны. Но основное внимание по понятным причинам оказалось приковано к девушкам.

Вышла на лёд даже Анна Щербакова, ставшая трёхкратной чемпионкой России, несмотря на проблемы со здоровьем. Как раз в заключительный день турнира появилась информация, что у перенёсшей пневмонию спортсменки перед выходом на шестиминутную разминку в короткой программе температура тела поднималась до 38 градусов.

Однако в воскресенье она нашла в себе силы в очередной раз порадовать зрителей. Щербакова представила новый показательный номер под саундтрек к фильму «Голодные игры» Everybody Wants to Rule the World.

Анна появилась на льду в малиновом платье и с плюшевым медведем в руке. Но в самом начале выступления она сбросила с себя платье и осталась в чёрном костюме. Показательный номер в исполнении трёхкратной чемпионки России получился по-настоящему ярким, динамичным и даже с элементами брейк-данса.

Лишь когда музыка стихла, Анна выдохнула с облегчением. Трибуны же ей аплодировали стоя. Покидая лёд, фигуристка воспользовалась возможностью и передала привет родным. А хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, поднявшийся на комментаторскую позицию Первого канала, в очередной раз восхититься подопечной.

«Спасибо Ане за то, какая она хрупкая, но при этом отважная и мужественная девочка», — отметил Глейхенгауз.

Неменьший интерес вызывало выступление Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира из-за проблем со спиной пропустила весь год, однако решилась выйти на лёд в показательных выступлениях в рамках национального первенства. На суд зрителей 21-летняя фигуристка представила номер под бессмертную композицию Анны Герман «Эхо любви».

Конечно, выступление Медведевой не изобиловало сложными элементами. В частности, она исполнила лишь один прыжок — тройной сальхов. Однако болельщикам было достаточно даже просто появления Евгении на льду.

Показательные выступления ещё раз продемонстрировали, что она до сих пор остаётся одной из самых любимых фигуристок страны. Именно после номера подопечной Тутберидзе на лёд полетело больше всего мягких игрушек. А камера выхватывала на трибунах персональных поклонников спортсменки со специальными баннерами.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все невзгоды остались в этом, 2020-м. Уверена, у нас всё будет хорошо. Желаю вам счастья!» — сказала Медведева в эфире Первого канала.

После же окончания турнира Евгения позволила себе расслабиться и подурачиться в компании близких друзей — выступающих в паре Дмитрия Козловского и Александры Бойковой.

Если номер Медведевой получился не слишком сложным с технической точки зрения, то юная Камила Валиева, занявшая второе место на дебютном взрослом чемпионате России, сумела по-настоящему громко хлопнуть дверью. Ведь её номер под композицию Exogenesis: Symphony группы Muse оказался максимально сложным.

Однако 14-летняя фигуристка в очередной раз чисто исполнила все элементы, в том числе четверной тулуп, а после пожелала всем «счастья, здоровья и любви в новом году».

Великолепным новым номером под песню Game of Survival порадовала собравшихся на трибунах зрителей и бронзовая призёрка чемпионата России Александра Трусова. Одетая полностью в чёрное, она практически в абсолютной темноте совершала один за другим фирменные сложнейшие элементы, в том числе четверные прыжки, а завершила выступление лёжа на льду.

Неслучайно олимпийский чемпион Максим Траньков, комментировавший мероприятие в прямом эфире Первого канала, назвал Трусову «великолепной и несломленной».

Мало того, новый тренер Александры Евгений Плющенко сразу после окончания чемпионата опубликовал на своей странице в Instagram пост со словами благодарности в адрес подопечной. В нём специалист признался, что 16-летняя спортсменка выступала «на уколах».

«Ну вот и закончился чемпионат России. Хочу сказать огромное спасибо моей спортсменке Александре Трусовой за два чистых эмоциональных проката. Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний день», — написал Плющенко.

Тренер также выразил уверенность, что с такими желанием научиться чему-то новому и характером Трусова обязательно достигнет новых вершин в спорте.

«Как правильно сказала великая Татьяна Анатольевна Тарасова, а также многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи, ты никому не проиграла вчера! Мы никому не проиграли! Спортивная соревновательная жизнь — это забег на длинную дистанцию. Борьба только начинается!» — добавил Плющенко.